Homohuwelijk in Thailand: het wordt eens tijd!

Nadat Taiwan het homohuwelijk legaliseerde dit jaar, is een nieuw tijdperk begonnen in Azië. Lange tijd werd er gedacht dat homoseksualiteit alleen iets in de Westerse wereld was, maar doordat Taiwan het homohuwelijk nu officieel erkent, is het niet langer iets van ‘de andere kant van de wereld’. Ineens zijn er in Azië ook mogelijkheden! De grote vraag is nu: welk land wordt het volgende? Thailand staat al jaren bekend als populaire en vriendelijke bestemming voor LHBT’ers, dus laten we eens kijken hoe ver ze daar nu eigenlijk zijn!

Officiële ‘roze toerisme’-campagne

Eind vorig jaar hadden wij de eer om mee te mogen werken aan een campagne van het officiële bestuur van toerisme, om Thailand te promoten als vriendelijke bestemming voor LHBT’ers. Thailand is niet voor niets in 2017 uitgeroepen tot tweede meest vriendelijke bestemming voor LHBT’ers in Azië (na Tel Aviv)! Als toerist – ongeacht je seksuele voorkeur – voel je je al snel hartelijk welkom in het land van de smiles (yim in het Thais).

De glimlach is een soort masker voor de Thaise bevolking, het is belangrijk om je van de goede kant te laten zien en emoties zoals boosheid te verbergen. Dat is uiteraard voor sommige mensen lastig, aangezien het ook ‘nep’ kan zijn. Uiteindelijk is het een groot voordeel voor de homoreiziger, want waar mensen in de Westerse wereld graag ongevraagd hun mening (of discriminerende opmerkingen) delen, houdt de Thaise bevolking deze voor zich.

Tolerant Thailand

Uiteindelijk is de werkelijkheid voor lokale LHBT’ers altijd anders dan voor de toeristen. Hoewel Thailand nooit officiële wetten heeft gehad tegen homoseksualiteit, was het tot 2002 nog officieel een mentale ziekte als je homoseksueel was. Het helpt deels dat seks een privézaak is in Thailand, het gaat iemand anders simpelweg niks aan wat jij in de slaapkamer doet. Hierbij past ook het Thaise levensmotto: „Mai Pen Rai”, vertaald als „geen probleem”. Hierdoor is eventuele discriminatie op basis van seksualiteit of gender veel minder expliciet dan in de Westerse samenleving.

In de stedelijke gebieden zoals Bangkok, Phuket of Pattaya, wordt openlijke homoseksualiteit getolereerd, maar het ligt nog een stuk gevoeliger in de kleinere dorpen (zoals boveral ter wereld). Daarnaast kent Thailand een bijzondere – tolerante – cultuur van ladyboys (kathoey in het Thais): transgender vrouwen, of soms vrouwelijk geklede mannen.

De toekomst van Thailand

Hoewel er nog veel stappen ondernomen moeten worden voordat het homohuwelijk wordt gelegaliseerd, is Thailand op weg om de levens van LHBT’ers te verbeteren. Eind vorig jaar keurde het kabinet een eerste versie van een wetsvoorstel goed, dat geregistreerd partnerschap voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt. Sinds 2015 heeft Thailand ook anti-discriminatie wetten toegevoegd met betrekking tot seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Vorig jaar werd er voor het eerst een LHBT-symposium georganiseerd in Thailand en in september zal de tweede editie hiervan plaatsvinden. Kortom, Thailand is er nog niet, maar als je naar landen in de buurt kijkt (Maleisië, Brunei, India), is Thailand al lichtjaren verder!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.