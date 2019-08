7 x heerlijke hotspots voor op Ibiza

Ibiza is en blijft populair. Volgens verschillende cijfers zijn er in 2018 bijna 10 procent meer Nederlanders naar Ibiza op vakantie geweest dan het jaar ervoor en bij een minionderzoek van De Volkskrant bleek dat maar liefst zestien vloggers de afgelopen tijd op het eiland waren. Dat voorspelt nóg meer populariteit! Reden voor ons om 7 heerlijke hotspots van het eiland voor je op een rijtje te zetten.

1. Jul's

Wanneer je influencers op dit moment over Ibiza hoort praten, gaat het qua eten en drinken vooral over het nieuwe restaurant Jul's. Wat er zo speciaal is aan het adresje? Volgens de bezoekers (die het restaurant ook nogal hoog waarderen) het goddelijke eten (fine dining) en de goede bediening. Het eten is biologisch en lokaal en de sfeer tóp. Daarnaast ziet de tent er ook nog eens fantastisch uit met die superromantische tuin... Reserveren is trouwens wel een must! Adres: Edificio Can Mariano, 07818 San José.

2. Amáre Beach Hotel

Op het gebied van hotels hebben wij voor de komende tijd een nieuwe favoriet: Amáre Beach Hotel. Het hotel, waarvan al een andere vestiging in Marbella zit, is gloednieuw en ligt bij San Antonio: voor veel Nederlanders niet meteen een favoriete kant van het eiland, maar dit hotel zou je echt niet moeten overslaan om die reden. Het is namelijk betaalbaar voor een week vakantie én luxe!

Amáre Beach Hotel

Zo kun je in het hotel iedere ochtend genieten van een mega ontbijtbuffet waar letterlijk alles te krijgen is wat je wil bij een ontbijt. Fruit, brood, glutenvrije producten, verse sappen? Het is er! Net als een spa waar je op en top massages kunt krijgen (of gewoon even kunt relaxen natuurlijk). Trouwens, als je niet in het hotel slaapt is het sowieso een onwijze aanrader om een drankje te gaan drinken in de Belvue Rooftop Bar. Je raadt het al: een rooftop bar met betaalbare drankjes waar je echt een prachtige zonsondergang kunt bekijken. Dan draait er nog een dj ook (in ons geval inclusief saxofonist!) en zou je zelfs even in je bikini of zwembroek kunnen genieten van het uitzicht want er is ook een zwembad. Adres: Carrer La Rioja, 9, 07829 Sant Josep de sa Talaia

3. Heart - Saga

Wie nu nog naar Ibiza gaat doet er goed aan om een bezoekje te brengen aan club Heart: een van de nieuwste grote discotheken op het eiland, die ook bij de lokale bevolking onwijs populair is. Wij zijn dan vooral enthousiast over Saga op zondagavond: de avond wanneer Bedouin draait in samenwerking met Cirque Du Soleil en de Adria Brothers. Dit is niet zómaar een avondje uitgaan: dit is echt entertainment. De club wordt dan ook niet voor niets 'the most avant-garde venue' van het eiland genoemd! Adres: Passeig Joan Carles I, 17, 07800 Eivissa

4. Café Mambo

Café Mambo is zeker niet nieuw te noemen op Ibiza, maar valt onder de 'gouwe ouwe'. Waarom we hem dan toch noemen? Omdat ook dit een hele fijne plek is om de schitterende zonsondergang die het eiland te bieden heeft te bekijken en dan ook nog eens met heel erg lekker eten voor een heel fijn prijsje! Bij het restaurant werken daarbij ook nog eens aardige mensen met een passie voor gastvrijheid; als we heel eerlijk zijn is dat bij sommige tenten op Ibiza wel anders!

Aanrader? De chicken taco's, de hummus en de Mambo Thai Curry. En als je daar toch zit raden we je vooral aan om de spicy pineapple mojito te drinken. Een stuk of drie keer... Adres: Carrer Vara de Rey, 40, 07820 Sant Antoni de Portmany

5. La Huarta

Ook dit concept is er nog niet zo lang: sinds 2018. Maar ze hebben het wel al voor elkaar om in die korte tijd in onze favorietenlijst te belanden! Niet zo gek ook, want deze foodmarket is organisch en zeer geschikt voor een steengoede lunch. Als je vegetarisch of vegan bent ben je hier aan het goede adres, maar ook als je van vlees houdt: La Huerta biedt namelijk ook BBQ en hamburgers. En als je houdt van chillen in een hangmat met dat heerlijke Ibiza-sfeertje is het ook gewoon goed. Kortom: we kunnen eigenlijk geen reden bedenken om hier niet langs te gaan.

Eén maar, je kunt hier niet altijd terecht: La Huarta (De Moestuin) is vanaf april geopend op zondag van 13.00 uur tot 19.00 uur en in augustus vanaf 18.00 uur vanwege de hitte. Dit is eigenlijk gewoon een klein festival, waar je ook entree voor betaalt. Geen Ibiza-prijzen hoor: slechts 7 euro en dan krijg je er nog een drankje bij ook. Adres: Calle torrente, Agrotursimo Can Jaume

6. Ushuaïa - ANTS

Voor de oudjes onder ons lijkt het als de dag van gisteren dat de Ushuaïa op Ibiza werd gelanceerd, maar dat was alweer in 2012 (!). Vanaf dat moment is zo'n beetje alles wat er in het hotel annex club wordt georganiseerd mateloos populair. Maar tussen al het EDM-geweld is er een vreemde eend in de bijt, die wij toch wel echt de moeite waard vinden: ANTS.

Dit seizoen is het feestje voor de zevende keer resident in Ushuaïa, maar dit seizoen doen ze voor het eerst iets nieuws: de club wordt omgetoverd tot ANTS Metropolis; een underground city zoals ze zelf omschrijven. Dikke kans dat als je dit feestje bezoekt, je de volgende keer op Ibiza zeker nog een keer terug wilt. De sfeer is namelijk onbeschrijfelijk goed! Adres: Platja d'en Bossa, 10, 07817 Sant Jordi de ses Salines​​​​​​​

7. Aiyanna

Huh, ben ik nou op Ibiza of op Bali? Eén van de nieuwe hotspots op Ibiza is Aiyanna (bij Cala Nova) en daar ben je op Ibiza, maar met een Balinees sfeertje. Zo plof je neer in een rieten stoel, stikt het er van de gekleurde parasolletjes en kun je er ook nog eens megagoed mediteraans eten. De producten komen dan veelal wel weer gewoon uit Ibiza trouwens.

Wat de tent verder ook fantastisch maakt, is het feit dat het dus aan het strand van Cala Nova ligt: daar heb je superhelder water, wat dus zorgt voor die extra vakantiesfeer (want dat hebben we in Nederland helaas nog steeds niet, dat soort water). Eet hier vooral heel veel vis als je liefhebber bent. Geen liefhebber? Dan raden wij de geroosterde aubergine aan. En als toetje sowieso de Aiyanna chocoladekruimeltaart. Aiyummie!! Adres: Avinguda Cala Nova, s/n, Cala Nova, 07850 Eivissa​​​​​​​