Vier wijken, drie religies: Jeruzalem in één dag

Er zijn weinig steden ter wereld van zo groot historisch, cultureel en religieus belang als Jeruzalem. Het is niet alleen een belangrijke stad voor één religie – zoals Mekka – maar voor wel drie religies. Samen met mijn zusje bezocht ik de Oude Stad van Jeruzalem en we kregen een rondleiding door alle kwartieren: het Armeense, joodse, islamitische en christelijke kwartier. De wijken zijn makkelijk verdeeld met een scheiding die van Noord naar Zuid en van West naar Oost loopt. Dit zijn de hoogtepunten die je niet mag missen!

Armeense wijk (zuidwest)

Het kleinste kwartier van de vier, maar met een heel belangrijk gebouw: de toren van David, ook wel de Jeruzalem Citadel genoemd. De meeste toeristen komen de Oude Stad binnen via de Jaffa-poort, aan de westkant van de Oude Stad. De Toren van David zie je dan meteen rechts van je. Van de originele citadel is maar één toren blijven staan toen de Romeinen Jeruzalem veroverden in het jaar 70 na Christus. In deze toren kan je vandaag de dag een museum vinden over de 4000 jaar oude geschiedenis van Jeruzalem.

Dakterras (centrum)

Precies in het midden van alle kwartieren kun je een dak opwandelen, waar je een prachtig uitzicht hebt over alle vier de wijken. Absoluut een aanrader en ook handig als je even je oriëntatie kwijt bent over alle smalle straatjes!

Joodse wijk (zuidoost)

In deze wijk vind je de heiligste plek voor de joden: de Klaagmuur. De naam is een beetje misleidend, want de joden komen daar niet om te klagen, maar om te bidden. De muur is zo heilig, omdat je bij de muur het dichtst bij de heiligste kamer van de tempel erachter staat. Waarom de muur de Klaagmuur heet? Toen de tempel in 70 na Christus verwoest werd, hebben de joden daar nogal veel over gejammerd en geklaagd. De joden zelf noemen het echter de Westmuur, in het Hebreeuws Kotel.

Islamitische wijk (noordoost)

Dit is het grootste kwartier van de vier. In de hele Oude Stad wonen zo’n 25.000 mensen, waarvan 20.000 in de islamitische wijk. Dit zijn niet alleen maar moslims, er wonen hier ook veel joden! In deze wijk kun je leuke souks vinden in smalle straatjes, waardoor deze wijk mij heel erg deed denken aan de Marokkaanse medina’s. Hier staat ook een belangrijke schrijn, bovenop de tempelberg: de Rotskoepel. Daarnaast staat een van de eerste en heiligste moskeeën ter wereld: de Al-Aqsamoskee.

Christelijke wijk (noordwest)

Eigenlijk begint de belangrijkste straat voor de christenen al in de islamitische wijk: Via Dolorosa. Op deze straat loop je de kruisweg van Jezus, vanaf de veroordeling door Pontius Pilatus, tot de dood aan het kruis op de Golgotha-heuvel. De H. Grafkerk staat bovenop die heuvel en men gelooft dat Jezus hier aan het kruis is gehangen, is overleden, in zijn graf werd gelegd en herrezen is.

Als je na deze emotionele tocht honger hebt gekregen, raden we aan om naar de Mahane Yehuda-markt te gaan om lekker Israelisch te eten!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.