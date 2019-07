Deze 7 nieuwe hotels zijn deze zomer de moeite waard

De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent voor veel Nederlanders een vakantie naar het buitenland. Ben jij net als wij een interieur junkie en zit een fijne vakantie hem voor jou ook in een écht mooi hotel? Metro zet de 7 vetste hotels van Europa die deze zomer zijn geopend voor je op een rijtje. En alleen voor het oog is het al smullen geblazen.

Casa Cook Chania - Kreta

Casa Cook Chania - Kreta

Casa Cook Chania - Kreta

Kreta is áltijd een goed idee en dit hotel op Kreta is dan zeker het overwegen waard om een bezoekje aan te brengen. De hotels van Casa Cook zijn geïnspireerd door de omgeving, met handgemaakte items en vintage meubels. Wij krijgen in ieder geval heel veel zin om ons hotel niet meer uit te komen nadat we dit pareltje gezien hebben. Wat een mooie styling!

Mama Shelter - Lille

Mama Shelter - Lille

Mama Shelter - Lille

Dit hotel wordt geopend in augustus van deze zomer en heeft echt alles om je te vermaken. Dit hotel is funky, jong, niet al te duur en dus écht een aanrader als je Lille gaat bezoeken. En wie wordt er nou niet vrolijk van al die kleurtjes?

Stamba Hotel Tbilisi - Georgië

Stamba Hotel Tbilisi - Georgië

Stamba Hotel Tbilisi - Georgië

In dit gloednieuwe hotel in Georgië is het in sommige kamers net alsof je thuis bent. Als jouw huis er tenminste uit ziet als een prachtig ingericht, geordend, afgestyled huis met enorme bibliotheek. Zo niet dan raden we je aan hier eens een keer een nachtje te slapen. Want wie dit hotel een nacht bezoekt wil waarschijnlijk zo snel mogelijk bijboeken.

Hotel Vilòn - Rome

Hotel Vilòn - Rome

Hotel Vilòn - Rome

Bést wel lekker chique, maar als je een nachtje slapen hier te duur vindt kunnen we je in ieder geval aanraden even langs te gaan bij de lobby van Vilòn, want wat is dit nieuwe hotel prachtig zeg! Het hotel ligt middenin het centrum van Rome, met het Pantheon op 700 meter afstand. Nog een pluspunt: huisdieren zijn toegestaan. Let's go!

Little Beach House - Barcelona

Little Beach House - Barcelona

Little Beach House - Barcelona

Soho House heeft weer een nieuw pareltje geopend: ditmaal in Barcelona. En laten Soho House en Barcelona nou twee van onze favoriete dingen zijn als het gaat om vakanties. Ja, nadat wij de foto's van dit gloednieuwe, bloedmooie hotel hebben gezien kunnen wij maar één ding doen: snel een ticket boeken en hupsakee, op naar Barcelona!

Five Flowers Hotel en Spa- Formentera

Wie ooit op Formentera geweest is, weet dat het water knalblauw is en dat de hotels vooral klein en schattig zijn. Nu is er sinds kort een heerlijk nieuw hotel, Five Flowers Hotel en Spa, op het eiland dat op een steenworp afstand van Ibiza ligt. Iets groter, mét spa, een heleboel bloemen en een fantastisch toilet. Want wie bloemen en toiletten bij ons combineert, kan echt niet meer stuk. We want to go!

Can Bordoy - Mallorca

Can Bordoy - Mallorca

Can Bordoy - Mallorca

Nog zo'n Spaans eiland waar we helemaal gek van zijn: Mallorca. In de hoofdstad ligt sinds kort een te gek nieuw hotel met romantische inrichting, prachtige tuin en hele ruime, ouderwets maar ook stijlvol ingerichte kamers. Can Bordoy is absoluut niet het goedkoopste wat je op Mallorca kunt vinden, maar wel een van de mooiste hotels die je in je leven gaat betreden. Dus als je iets bijzonders op de planning hebt staan (huwelijksnachtje?) dan is dit de place to be.