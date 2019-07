7x de mooiste street art op Penang, Maleisië

Op street art-jacht gaan is een van mijn favoriete activiteiten, op reis, maar ook gewoon in Nederland. Het heeft iets spannends: je weet vaak niet precies wat je gaat vinden en waar. Als je vooraf onderzoek hebt gedaan is het ook vaak nog een verrassing of het er überhaupt nog wel is en vaak zit het ook nog hoger of lager dan je denkt, of is het zo klein dat je er zomaar voorbijloopt. Het Maleisische eiland Penang is echt een street art-walhalla en je kunt je wel voorstellen hoe enthousiast ik over het hele eiland ging: op ontdekkingstocht.

George Town: waar alle kunst begon

De hoofdstad van Penang, George Town, werd in 2008 op de UNESCO werelderfgoed -lijst gezet. In 2009 besloot de gemeente dat er iets van kunst moest komen en werd het project Making George Town op touw gezet: zo’n slordige 52 stalen karikatuur-sculpturen werden neergezet door de hele stad. Niet mijn favoriete kunst, maar gelukkig werd in 2012 het project Mirrors George Town opgezet. Hiervoor mocht de Litouwse kunstenaar Ernest Zacharevic zes muurschilderingen maken, die te maken hadden met het dagelijks leven van de lokale bevolking. Dit inspireerde andere organisaties en kunstenaars om later meer street art-projecten op te zetten en zo is er in de afgelopen zeven jaar een groot aantal muurschilderingen bijgekomen.

Kinderen op de fiets

De bekendste muurschildering is “kinderen op de fiets”, één van de originele werken van Ernest uit 2012. Waarschijnlijk is deze schildering het populairst, omdat deze midden op Lebuh Armenian (lebuh betekent straat) te vinden is. Deze straat is dé street art-straat van Penang: hier vind je de meeste kunst dicht op elkaar.

Jongetje op een stoel

Als je links Lebuh Cannon inloopt, zie je een schildering van een jongetje dat op een stoel staat en omhoog reikt. Daarboven zie je een klein raampje, waardoor je je afvraagt waar hij probeert bij te komen…

Jongetje op een stoel. Foto: Pixabay

Jongen op de scooter

Deze jongen zit lekker op zijn scooter, maar schrikt zodra hij achterom kijkt: daar staat een jongetje met een dino aan een lijntje! De jongen met de dino wordt helaas van veel foto’s ‘afgeknipt’, omdat mensen niet doorhebben dat hij erbij hoort!

Jongen op de scooter. Foto: Pixabay

De echte Bruce Lee zou dit nooit doen

In 2014 werd er nog een kunstproject opgezet door ASA, een organisatie die zich inzet voor straatdieren door middel van kunst. Er werden een tiental muurschilderingen gemaakt met katten in de hoofdrol, waaronder dit werk met Bruce Lee erin. Deze Bruce Lee trapt een kat en dit is duidelijk een politiek kunstwerk: de echte Bruce Lee zou dit dus nooit doen en het is slecht om straatkatten de schoppen!

De echt Bruce Lee zou dit nooit doen. Foto: Pixabay

Broer en zus op de schommel

Iets noordelijker van de bovengenoemde kunstwerken, kan je een muurschildering vinden van twee kinderen op een schommel. Op de schommel ernaast kan je zelf gaan zitten of staan voor een foto. Veel toeristen denken dat dit ook een kunstwerk van Ernest is, maar dat is helemaal niet waar! Dit kunstwerk is wel ook in 2012 geschilderd, maar niet in opdracht. Doofstomme kunstenaar Louis Gan Yee Loong schilderde dit werk en het zijn kinderen die hij echt kende.

Broer en zus op de schommel. Foto: Pixabay

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.