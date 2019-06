‘s Werelds meest Instagrammable bibliotheken

Het lijkt erop alsof de digitale wereld langzamerhand al het analoge aan het vervangen is. Van camera’s met filmrolletje, naar digitale (mobiel)camera’s, van papieren naar digitale archieven en van boeken naar e-readers. Er is gelukkig nog hoop voor bibliotheken, want nu alles fotogeniek moet zijn voor de gram, zijn Instagrammable bibliotheken en boekenwinkels populairder dan ooit! Over de hele wereld wordt er druk op los gefotografeerd, want een mooie bieb of boekenwinkel is niet alleen maar leuk: met een boek in je handen lijk je ook ontzettend intelligent en retro. Vergeet de #digitaldetox niet in je Instagram-caption!

Trinity College Library in Dublin, Ierland

Trinity College is een van de toeristische trekpleisters van Dublin. Het is de oudste universiteit van Ierland en de universiteitsbibliotheek is adembenemend. De “long room” is het beroemdst en hier staan maar liefst 200.000 boeken!

Green Square Library in Sydney Australië

De regenboogmuur in de leeskamer van Green Square Library in Sydney is gemaakt voor de gram. Daarnaast kun je in deze bibliotheek ook twee andere kunstwerken vinden: Cloud Nation en High Water.

George Peabody Library in Baltimore, USA

Nog zo’n adembenemende universiteitsbibliotheek! De 300.000 boeken in deze bieb vormen samen de 19e eeuwse collectie van meneer Peabody.

Stadtbibliothek in Stuttgart, Duitsland

De publieke bibliotheek in Stuttgart is zeer indrukwekkend ontworpen door de Yi Architects. Het is een geheel nieuwe bieb, hij bestaat pas een jaar of acht. Het is helemaal niet stoffig of donker, maar juist supermodern en licht!

Library @Orchard in Singapore

Nog een perfecte hipster-bieb! In 2014 opnieuw geopend en verspreid over twee verdiepingen van een winkelcentrum. Er staan een stuk of 45.000 boeken die met design te maken hebben en de bieb is ook gespecialiseerd in magazines – hoe hip?!

Helsingin yliopiston pääkirjasto in Helsinki, Finland

Als je dacht dat de kronkel-boekenkasten in Singapore tof waren, dan is de universiteitsbibliotheek in Helsinki al helemaal wat voor jou. De wenteltrap en de ovale opening in het midden van de bieb zijn kunstwerken op zich te noemen.

Cărtureşti Carusel in Boekarest, Roemenië

Laten we overgaan op een paar prachtige boekenwinkels! Dit gebouw werd in 1903 gebouwd, stond een tijd leeg, maar werd vanaf 2007 weer helemaal opgeknapt. De huidige naam betekent “licht carrousel” en dat past helemaal bij het nieuwe design.

Livraria Lello in Porto, Portugal

Dit is een van de oudste boekenwinkels (geopend in 1881) in Portugal. Als je een mooie foto wilt zonder mensen erop, zul je helaas wel geduldig moeten zijn – het is hier namelijk altijd ontzettend druk!

The Last Bookstore in Los Angeles, VS

Gelukkig is het nog niet echt de laatste boekenwinkel, maar het is zeker een unieke. In deze winkel kun je zowel nieuwe, als tweedehands boeken kopen. Ze hebben de inrichting slim aangepakt en een aantal Instagram-waardige kunstwerken gemaakt van boeken.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.