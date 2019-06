50 jaar Pride: dit zijn de beste feestjes deze zomer

Het Pride-seizoen is officieel begonnen! En niet zomaar een Pride-seizoen, maar een heel bijzondere: dit jaar is het officieel 50 jaar geleden dat de rellen bij Stonewall Inn in New York plaatsvonden, die de aanleiding waren voor een eerste Pride-viering van de LHBT+-gemeenschap. Pride is dus niet begonnen als een feestje, maar als protest. LHBT’ers besloten op te komen voor gelijke rechten, maar dan natuurlijk wel fabulous, zoals homo’s dat zo goed kunnen. Wij zetten de leukste Pride-vieringen deze zomer – over de hele wereld – voor je op een rijtje!

WorldPride in NYC

De hele maand juni is Pride-maand in Amerika en omdat het dit jaar 50 jaar geleden is dat het gevecht voor homorechten in New York begon, viert de stad dit jaar Pride extra uitbundig. De grootse Pride-march vindt plaats op 30 juni.

Tel Aviv Pride in Israël

Op 14 juni vindt de grootste Gay Pride van Azië plaats. In het Midden-Oosten zou je zo’n groot homo-evenement niet verwachten, maar Israël staat bekend om LHBT-acceptatie. En laten we eerlijk zijn: dat hebben we allemaal gezien tijdens het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv.

São Paulo Pride in Brazilië

Voor de 23e keer wordt de grootste Gay Pride ter wereld gehouden, op 23 juni in São Paulo. In 20173 kwamen er meer dan vijf miljoen mensen op af (voor je idee: New York verwacht dit jaar topdrukte met vier miljoen bezoekers, vorig jaar waren het er ‘maar’ twee miljoen). Het bezoekersaantal is de afgelopen jaren wel iets afgenomen in verband met het grimmige politieke klimaat voor LHBT’ers (een homofobe president helpt niet mee).

Madrid Orgullo in Spanje

De grootste Gay Pride van Europa, met meer dan twee miljoen bezoekers (in Amsterdam zijn het een paar honderdduizend). De grote parade is op zaterdag 6 juli.

Londen Pride in het Verenigd Koninkrijk

Een van de populairste en de meest diverse Prides van Engeland, vindt plaats op 6 juli. Helemaal bijzonder: Prins Harry en zijn echtgenote Meghan hebben als eerste royals van Engeland dit jaar aandacht besteed aan Pride-maand. In een Instagram-post op hun gezamenlijke account deelden ze dat ze met trots de Pride dit jaar in juni in de spotlights zetten. Het is een huldebetuiging aan een aantal accounts, dat de LHBT-gemeenschap steunt, zoals Stonewall, the Human Rights Campaign, the Albert Kennedy Trust the Trevor Project en de Elton John AIDS Foundation. De boodschap is duidelijk: love is love.

CSD Berlijn in Duitsland

Vorig jaar bezochten wij voor het eerst de Gay Pride van Berlijn: CSD. Dit jaar wordt het gevierd op 27 juli en het is echt een fantastisch feest. Wat wij zo tof vonden: het is een parade waaraan iedereen kan meedoen. Je hebt niet specifiek de ‘parade’ en de ‘bezoekers’, je loopt gewoon gezellig met z’n allen en kijkt ondertussen je ogen uit!

Amsterdam Pride in Nederland

Natuurlijk staat Amsterdam Pride ook op het lijstje. Op zaterdag 3 augustus vind de botenparade plaats en wordt onze hoofdstad omgetoverd tot glitterfestijn. Bekijk onze vlog van vorig jaar om alvast in de stemming te komen.

Reykjavík Pride in IJsland

Als laatste van de Pride-zomer (het houdt natuurlijk niet op met Pride-feestjes na augustus), raden we Reykjavík Pride aan. IJsland is officieel een van de LHBT-vriendelijkste landen ter wereld en Reykjavík Pride is een van de leukste kleinschalige Prides wereldwijd. Het is niet zo bombastisch als Amsterdam Pride, maar dat past ook niet bij iedereen! De Reykjavík Pride-parade vindt plaats op 17 augustus.

Magical Pride in Disneyland Parijs

Voor de allereerste keer, organiseerde Disneyland Parijs een Pride-evenement. Afgelopen zaterdag, vond Magical Pride plaats in Disneyland met geweldige optredens van Years & Years, Boy George, Corine en SindyKatz. Het was een hit: maar dat kan niet anders natuurlijk, want Disney is gemaakt voor zo’n kleurrijk en glitterig evenement!

Utrecht Pride in Nederland

Wij hebben afgelopen zaterdag een fantastisch feestje gevierd in Utrecht, bij de Utrecht Canal Parade. Het was net zo gezellig als in Amsterdam, maar dan een stuk gemoedelijker (lees: je hebt de ruimte om rond te wandelen en nog iets te zien van de botenparade). Een geslaagd feestje; bekijk het zelf in onze nieuwe vlog!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.