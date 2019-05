Vliegen is zo fijn: in een helikopter boven New York

Een van de nieuwste trends in de reisindustrie: alles van boven zien. Prachtige luchtfoto- en videografie vult het internet (en de televisie, en film). Geen reis lijkt meer compleet zonder een beeld vanuit de lucht. Dus wanneer wij New York bezoeken, zijn wij vastberaden de grote appel vanuit de lucht te bekijken. In een stad die al vanuit alle hoeken is vastgelegd, wil je toch iets unieks! Maar helaas zijn drones hartstikke verboden, dus boeken we maar een helikoptervlucht.

Is het een vliegtuig? Is het een vogel?

Zoals gezegd, het vogelperspectief is helemaal hip. Zelfs Nederland is interessant van boven (helemaal met de tulpen)! Nog niet eerder was het zo goedkoop om drones te kopen en ook helikoptervluchten zijn niet langer alleen voor de elite. Helikoptermaatschappijen springen er slim op in door over de hele wereld ‘toeristenvluchten’ aan te bieden, zo ook in New York.

Een New York-tour van boven

Wij konden voor verschillende vluchtlengtes kiezen. Met een vluchtje van een kwartiertje vlieg je over de Hudson, langs de Brooklyn Bridge en dan een rondje om het Vrijheidsbeeld. Met een vlucht van een half uur vlieg je ook echt over de stad heen, rakelings langs Empire State Building bijvoorbeeld! Onze piloot vroeg voor de vlucht of we nog speciale verzoekjes hadden, dus als je iets specifieks wil zien, kan je het aangeven.

Lekker uitwaaien in een helikopter zonder deuren

In New York heeft FlyNYON iets te geks bedacht: een vluchtje zonder deuren, voor die perfecte Instagram-foto. Mede door Instagram beginnen de lijnen tussen amateur- en professionele fotografie te vervagen. Inmiddels kunnen mobieltjes net zulke mooie foto’s maken als imposante DSLR-camera’s. Dus als je het voor het kiezen hebt, neem je natuurlijk veel liever foto’s zonder dat vieze helikopterraam, waar duidelijk te veel zweethandjes aan hebben gezeten. Spannend is het wel, zo zonder deuren, maar gelukkig zit je stevig vast met een harnas. Het waait alleen wel behoorlijk als je boven de stad vliegt!

Shoefies, selfeets, of nou ja: voetenselfies dus

De vluchten zonder deuren spelen in op een andere bijzondere rage: de voetenselfies. Je kent het wel: een fotootje van je voeten in het zand, of met je leuke ballerina’s op een leuke getegelde vloer. Als je benieuwd bent naar meer, kun je ze op Instagram vinden met #shoefie of #selfeet. Met de doors-off helikoptervluchten speelt FlyNYON in op een voetenselfie van een heel ander niveau, letterlijk. Je kunt – zolang je boven het water vliegt – je voeten naar buiten gooien en een voetenselfie maken boven New York! Superleuk, je voeten boven het Vrijheidsbeeld laten bungelen, of boven Central Park. Onze gouden tip is wel om je leukste schoenen aan te trekken voor de gelegenheid.

New York al gedaan?

Als je New York al van boven hebt gezien en de smaak te pakken hebt, hebben we nog wel een paar tips voor een volgende bestemming. De beste helikoptervluchten ter wereld kun je doen in Londen, Hawaï, Hong Kong, Amalfi-kust, boven de Grand Canyon, Mount Everest, Great Barrier reef en Victoria Falls. Maar je kunt natuurlijk ook altijd een helikoptertripje boeken in Nederland!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.