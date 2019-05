Kleurrijk Innsbruck: perfect voor een stedentrip

Rome, Londen, Parijs… De bekende steden en hun musea kennen we nu zo langzamerhand wel, maar een veel minder bekende stad bezoeken blijkt minstens net zo leuk. We brachten een bezoek aan het Oostenrijkse Innsbruck. En daar blijk je minstens net zoveel (misschien nog wel meer) pret te hebben, als in Milaan!

Voor één van de mooiste en meest Instagrammable-musea van de wereld hoef je bijvoorbeeld niet eens heel ver te reizen: vanaf het station in Innsbruck kun je daar zeer gemakkelijk naartoe. En dan hebben we het over het Swarovski-museum; een must voor iedere liefhebber van glitter.

Glitters, diamanten en kunst

Denk niet aan de standaard beeldjes die je vroeger bij oma in de kast zag staan: in het Swarovski museum hangen kunstwerken van Andy Warhol, Dalí en Keith Haring aan de muur in de eerste zaal die je bewondert. Daarna stap je in een glitterwereld waarin je van kamer naar kamer wordt gebracht en onder andere wordt getrakteerd op een van de werken van Yayoi Kusama, ook wel bekend door haar 'infinity'-kunstwerken waarvan één van haar grote werken in Los Angeles, The Broad te vinden is. Maar het enorme werk met kroonluchters dat je in het Swarovski museum terugziet, is minstens net zo adembenemend. Ook een enorme kamer waarin het lijkt alsof je je ín een diamant bevindt is indrukwekkend én goed voor the gram.

Overal bergen

Sowieso is Innsbruck verrassend leuk als je van plan bent om een weekendje weg te gaan. De stad is omsingeld door bergen. Dat maakt dat het een van de moeilijkste landingsbanen ter wereld is voor piloten, maar ook dat je met mooi weer bij iedere kant die je opkijkt een bergtop ziet. Genieten geblazen, in ieder geval voor ons Hollanders met de platte landschappen. Het is leuk om met een stadsgids door de stad te lopen, die je het een en ander kan vertellen over de geschiedenis van Innsbruck. Maar wie zelf wandelt heeft de stad ook zo uitgevonden: in de binnenstad kun je alles te voet doen.

Logeren doe je in hotel Nala: waarin iedere kamer een ander thema heeft. De staff is hier onwijs vriendelijk en het ontbijt heel erg uitgebreid met naast de standaard ontbijtproducten, bijvoorbeeld ook een ruime keuze aan apfelstrudel om je dag mee te starten. Gezond? Mwuah. Maar lekker is het zeker!

Sky is the limit

Natuurlijk heb je hier in de buurt ruimte zat om te skiën en te snowboarden, maar de stad heeft zoveel meer te bieden. Zo heb je de Nordkette-berg in Innsbruck zelf, waar je naartoe kunt via de Hungerburgbahn. Als je bij de halte Seegrube bent, zit je op bijna 2000 meter hoogte. En met een beetje zon zo de hele dag kan chillen bij een van de hoogste ‘club’ ter wereld: Cloud9, waar ze overdag in ieder geval vrij relaxte house draaien. Ook voor de niet wintersportliefhebber is dit een fijne middag vertoeven kunnen we je vertellen.

Prachtig uitzicht! / Instagram @daisyheyer

Bezoek de ‘Big Stone’ of wandel over de Perspektivenweg voor foto-waardige uitzichten. Wil je in nog hogere sferen komen? Neem dan een aparte gondel naar Hafelekar: dat ligt op 2.334 meter hoogte. Hier kun je in de winter ook aan funsport doen en gratis een minibob of skibob huren.

Op ongeveer een uurtje afstand van Innsbruck ligt tevens Kühtai, waar je je lol op kunt als je wil wintersporten. Ook leuk: in de winter strijkt hier aan de voet van de berg een iglodorp neer, waar je dus een nacht (of meerdere) kunt overnachten in een iglo. En nee, dat is niet zo koud als je denkt: je krijgt namelijk een mega dikke slaapzak die je zelfs in de vrieskou warm houdt.

Van de schans

Nog een ‘hoogtepuntje’ is de Bergiselschans, een skischans die onder andere werd gebruikt tijdens de Olympische Spelen in 1964 en 1976. Natuurlijk mag je hier als bezoeker niet zomaar vanaf springen, maar wat wél mag is bovenop kijken en je ernstig afvragen hoe iemand dit ooit durft. Je hebt in ieder geval wederom een prachtig uitzicht over Innsbruck en in het restaurant op de top kan je prima een drankje drinken en jezelf vermaken, of 's avonds genieten van een schitterend uitzicht tijdens een diner.

Aan de kop van de schans staat een prachtig klooster, Stift Wilten, waar je zeker even een kijkje moet wagen. Ook al ben je niet gelovig: we kunnen je bijna garanderen dat je onder de indruk zal zijn van de binnenkant van dit klooster.

De binnenkant van dit klooster is in het echt nog veel indrukwekkender. / Privébeeld

Burrito's, Chocolade Buns & Vegan burgers

Wie dacht dat je in Innsbruck alleen maar schnitzel kon eten, heeft het helemaal mis! In Innsbruck zijn genoeg leuke en hippe tentjes waar je burrito’s, poke bowls en hamburgers eet.

Bij Machete-Burrito Kartel kun je zelf je burrito samenstellen. Voor minder dan 8 euro heb je een goed gevulde burrito of burrito bowl. Vegetarische opties zijn ook mogelijk. Let op: je kunt hier alleen cash betalen. Het adres: Anichstraße 29.

Zin in een hamburger? Dan is Ludwig een aanrader: de keuze is reuze (er zijn zelfs vegan burgers) en het eten is smaakvol en betaalbaar. Als je liever iets gezonder wilt doen, kan dat ook. Er zijn namelijk ook gezonde salad bowls te koop. Het adres: Museumstraße 3

Heb je zin om een keer romantisch uit eten te gaan? Hotel ADLERS is waar je moet zijn. Het restaurant bevindt zich op de 12e verdieping en daardoor heb je een supermooi uitzicht over de stad en de bergen. Ze bieden een internationale keuken. Ze hebben een zeer uitgebreid wijnmenu, maar let op: de wijnen zijn niet goedkoop! Op dezelfde verdieping is er ook een cocktailbar te vinden. Met mooi weer kun je buiten zitten op het terras en dat is eigenlijk de beste plek voor een adembenemend uitzicht.

Woosabi! Wauw! Bij deze hippe tent gaat het om twee dingen: goed eten en een fijne sfeer. Missie geslaagd. De bamboe lampen, vele planten en bloemen en de groene muren afgewisseld met houten meubels geven het gevoel alsof je ergens op een eiland in Indonesië bent. Op het fusion menu staan vooral Bao Buns en bowls (sushi, curry en noedels). Laat een beetje ruimte vrij voor ons nieuwe lievelingstoetje: gefrituurde chocolade buns met ijs! En maak vooral een foto als je van plan bent een keer terug te komen, want dan krijg je korting bij dit restaurant. Zo spelen ze handig in op de Insta-hype.

Al met al zijn we het erover eens: Innsbruck is meer dan de moeite waard voor een heerlijk weekend weg. Niet alleen in de winter, wanneer het voor wintersporters een waar paradijs is, maar ook in de zomer valt er voor een stedentrip genoeg te doen. Zoveel, dat wij nog wel een keertje terug zouden willen!