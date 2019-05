"In mei kosten zonvakanties een appel en een ei"

Een all-inclusive vakantie van acht dagen naar een suptropisch oord in een viersterrenhotel voor minder dan honderd euro. Dat klinkt te mooi om waar te zijn; bestaat dat hotel wel echt? Wemelt het er van de kakkerlakken? Is Rob Geus op visite geweest? Is het land getroffen door een ramp? Nee dus, het is dezelfde vakantie als je voor de hoofdprijs in het hoogseizoen boekt maar dan op een ander moment.

In mei worden volledige vakanties inclusief vlucht massaal gedumpt door reisorganisaties, zo meent Ingmar Bruinsma (28) van TravelClown.nl. Hij houdt zich met zijn onderneming al jarenlang bezig met het opsporen van trends en stunts op vakantiegebied. „De consument kan hierdoor voor belachelijk lage bedragen op pad, je moet alleen wel heel snel beslissen want vanaf juni stijgen de prijzen weer.”

Ingmar heeft er een sport van gemaakt om spotgoedkope vakanties op te sporen

Mei maakt toeristen blij

Bruinsma beschrijft de fluctuaties als een les economie op de middelbare school. „De prijs van een vakantieappartement en een vliegreis varieert enorm door het jaar. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Het is heel logisch, tijdens schoolvakanties en de bouwvak, is er veel vraag naar vakanties en buiten het hoogseizoen juist niet. Daarnaast draaien de hotels na de meivakantie al op volle toeren. Hierdoor blijft het aanbod gelijk blijft, terwijl de vraag drastisch afneemt. De laatste drie weken van mei zijn daarom voor koopjesjagers het allerbeste moment om hun slag te slaan”, zo verzekert hij.

Nou zou je denken dat aanbieders hun inkoop hierop zouden afstemmen, maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. „Ze moeten wel ruim inkopen omdat ze anders tijdens het hoogseizoen, wanneer ze er dik aan verdienen, minder krijgen aangeboden. Hierdoor blijven de organisaties met kamer zitten en dit resulteert in zeer sterke prijsdalingen. Bovendien doen bijna alle die zonvakanties aanbieden zoals TUI en Sunweb of D-Reizen er aan mee”, aldus Bruinsma.

Zelfs intercontinentale vakanties zijn spotgoedkoop in mei ©Getty

Kroatië 75 euro, Verenigde Staten 381 euro

Volgens de Amsterdamse ondernemer komt deze trend jaarlijks terug, maar hij merkt op dat prijzen die nu gevraagd worden echt opmerkelijk laag zijn. „Hoewel er het hele jaar door goedkope vakanties te vinden zijn, neemt dit in mei extreme vormen aan. In normale jaren is het tussen de 150 en 250 euro, maar nu kom ik ineens prijzen van ver beneden de 100 euro tegen.”

Wat wordt er zoal aangeboden? „Acht dagen Antalya 69 euro, acht dagen Corfu voor 121 euro, rondreis door Kroatië voor 75 euro. Allemaal geheel verzorgd, inclusief vlucht en verblijf in een luxe viersterrenaccommodatie”, somt Bruinsma op. „De mooiste die ik de afgelopen dagen tegenkwam was een vakantie naar Miami Beach voor maar 381 euro, ook dit weer met verblijf en een rechtstreekse vlucht. Koopje. Het enige wat je wel nodig hebt is een beetje flexibiliteit want de vertrektijden staan vast.”

Stabiel Spanje of hip Egypte?

De ene bestemming is gevoeliger voor prijsfluctuaties dan de ander. „Spanje is redelijk stabiel, voor dat land wordt vaak ook gekozen. Het is een stabiel land dat bekend is en bovenal veilig en zonnig”, vertelt Bruinsma. „Dit is heel anders voor bijvoorbeeld Egypte, door de aanslagen in Sharm-el-Sheikh van 2015 werden vakanties daarheen bijna gratis. Vier jaar later is Egypte echter weer helemaal terug en ook Turkije lijkt uit het dal te komen van eerder”

Kan je eigenlijk ook wintersport, citytrips, actieve vakanties, cruises of rondreizen voor weinig pakken in mei? Volgens hem is er bij elk type reis wel korting te vinden, toch is deze extreem sterke prijsdaling in mei alleen van toepassing op zonvakanties naar betrekkelijk populaire bestemmingen.

„Stedentrips worden meestal samengesteld op basis van het actuele aanbod en zijn last minute juist meestal duurder. Ook tripjes met specifieke behoeftes en gepersonaliseerde elementen zoals rondreizen zijn niet echt gevoelig voor deze trends. Op wintersport kan je wel flink besparen, maar natuurlijk niet in dit moment van het jaar. De ‘standaard’ zonvakantie naar een warm land blijft het populairste vakantietype, wordt dus het meest ingekocht en fluctueert het sterkste in prijs, zo concludeert de oer-Hollandse kortingsspeurder.