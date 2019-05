8x niet te missen in Stockholm

Wist je dat Stockholm bekend staat als ’s werelds kleinste grote stad? Het is ook een van de drukstbezochte steden in Scandinavië. De naam van de Zweedse stad komt van de woorden stock (blok hout) en holm (eiland), wat vroeger alleen nog maar de drie eilanden van Gamla Stan waren. Wij bezochten onlangs de Zweedse hoofdstad en zochten uit wat je niet mag missen. Zorg wel voor genoeg fika, ofwel: koffietijd, tussendoor. Lekker met een traditionele kanelbullar, jammie!

Gamla Stan

Dit is het historische deel van de stad, bestaande uit drie eilanden. Het is een van Europa’s best bewaarde middeleeuwse stadscentra. De smalle straatjes zijn ontzettend schattig en het lijkt haast wel of je in een museum rondloopt!

• Het koninklijk paleis

Een bezoekje aan het koninklijk paleis mag absoluut niet ontbreken tijdens je bezoek aan Gamla Stan. Het gebouw is van buiten een tikkeltje saai, maar binnen kan je het model zien van het kasteel dat er vroeger stond. Dat kasteel, Tre Kronor, was helemaal afgebrand en daarna werd het huidige paleis op dezelfde plek gebouwd. Het paleis wordt nog steeds officieel bewoond door de koninklijke familie.

Stadhuis: Rådhuset

Je kunt een tour boeken om het stadhuis te bezoeken. In de Blauwe Hal (die blauw had moeten worden), vindt jaarlijks het grote Nobelprijs-feest plaats. Het uitzicht vanaf de toren van het stadhuis is ook adembenemend.

Skeppsholmsbron

Officieel niet meer in Gamla Stan, maar wel met een mooi uitzicht op het oude centrum: Skeppsholmsbron. Deze brug heeft in het midden een gouden kroon en is daardoor een populair punt om foto’s te maken.

Södermalm

Officieel de hipsterbuurt/het hipstereiland van Stockholm. Vanaf Gamla Stan is het maar een kwartiertje lopen naar het zuidelijk gelegen eiland.

Monteliusvägen

Vanaf deze 500 meter lange looproute heb je het allermooiste uitzicht van Stockholm. Er staan ook gezellige picknickbankjes en we zagen zelfs grills staan, dus je kan er ook lekker barbecueën.

Het appartement van Mikael Blomkvist

De meeste locaties uit Stieg Larssons trilogie bevinden zich op Södermalm. Mikael Blomkvists penthouse uit het boek is te vinden op Bellmansgatan 1. Hier heeft ook een echte familie Blomkvist gewoond. En de echte fans zullen nog veel meer plekjes kunnen herkennen.

Djurgården

Dit eiland is een stuk rustiger en groener dan Gamla Stan en Södermalm. Hier komen mensen om iets leuks te doen of lekker te ontspannen. Het ABBA-museum en pretpark Gröna Lund zijn leuk om te bezoeken, maar het Vasa-museum en Skansen mag je echt niet missen!

Vasamuseum

Dit is het drukstbezochte museum van heel Scandinavië en het is ook wel een heel bijzondere. Hier staat het enige schip van de 17e eeuw dat nog intact is. Een grappig verhaal is het wel: doordat het slecht ontworpen was, heeft het schip net een kilometer kunnen varen en toen is het gezonken. Meer dan 300 jaar lag het op de zeebodem vlak voor Stockholm, voordat het werd opgevist.

Skansen

Als je in Stockholm bent, is het wel zo leuk om ‘s werelds oudste openluchtmuseum te bezoeken! Dit museum werd in 1891 al geopend (21 jaar eerder dan het Nederlands Openluchtmuseum) en is een van de beste plekken om meer over de Zweedse cultuur en geschiedenis te leren.

’s Werelds langste kunstgalerie

Stockholm heeft een van de vetste kunstprojecten ooit: metro-kunst. In meer dan 90 stations (van de 100) kun je kunst vinden. Van grotten naar regenbogen, tot Nintendo-geïnspireerde kunst: er is echt veel gaafs te vinden. En het is goedkoop! Je hoeft maar één keertje in te checken.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.