5x waarom een weekend Maastricht een goed idee is

Natuurlijk kun je steeds goedkoper een weekendje weg naar Londen, Berlijn, Antwerpen of Parijs. Maar waarom kiezen we zo weinig voor ons eigen land, terwijl ook daar een heleboel leuke steden zijn om te ontdekken?

Maastricht bijvoorbeeld: die stad heeft meer dan genoeg te doen om een hele leuk weekend weg te beleven. Nog niet overtuigd? Metro zet vijf goede redenen voor een weekend Maastricht voor je op een rijtje.

1. Genoeg geschiedenis

Maastricht is een bruisende stad, maar ook een stad met een flink verleden en daarom valt er genoeg te zien voor mensen die geïnteresseerd zijn oude architectuur en geschiedenis. Zo is het een hele toffe ervaring om een rondleiding te doen in de grotten van Maastricht. Grotten? Jazeker er zijn mergelgroeven en kalksteengroeven (Sonneberg en Slavante) waar kilometers aan gangenstelsels onder de grond te vinden zijn. En het is supertof om daar met een gids doorheen te lopen, die jou van alles kan vertellen over de eeuwenoude tekeningen op de muur en de geschiedenis van de groeven.

Ook heb je de Helpoort, onderdeel van de eerste middeleeuwse stadsmuur van Maastricht, Fort Sint Pieter en het Bonnefantenmuseum; een museum voor beeldende kunst dat vooral bekendstaat om de collecties middeleeuwse beeldhouwkunst.

2. Heerlijke hotels

In Maastricht stikt het van de heerlijke hotels, die op de juiste dagen niet eens zo heel duur zijn en waarvan velen hun eigen karakter hebben. Chique? Het is er! Net als strak design of juist fashionable en fris. Onze favoriet is The Student Hotel, op loopafstand van het centrum, pal naast de bioscoop (waar je ook gewoon een avondje lekker naar de film kunt als dat jouw manier van ultiem ontspannen is).

The Student Hotel.

De inrichting van het hotel vinden wij namelijk supertof en je kunt ook nog eens VanMoof fietsen huren, waardoor je de stad nog fijner kunt verkennen. Daarnaast kun je in in het hotel tafeltennissen en staan er talloze bordspelletjes en boeken om je mee te vermaken. En het ontbijt is werkelijk ver-ruk-kelijk en lekker vers. Er zijn bovendien al kamers te huur vanaf 54 euro. Een koopje voor een Nederlandse stad en zo'n hip hotel toch?!

The Student Hotel.

3. Prachtige natuur

Naast de stad, is op een steenworp afstand van Maastricht ook hele fijne natuur te vinden. Het is zo'n beetje de enige regio in ons land waar flinke heuvels te vinden zijn, dus als beginnend hiker kun je je lol op. Zo kun je naar De Dellen, dat samen met Meerssenerbroek een afwisselend en vrij toegankelijk natuurgebied vlakbij Maastricht vormt. Ook het mooie bos Eckelrade is heel dichtbij.

Een fijne fietstocht of wandeltocht kun je dus zeker plannen voor een weekend weg! En de Maas, waar de stad natuurlijk naar vernoemd is, stroomt dwars door de stad en is zeker reden voor een tochtje met een boot.

4. Foodporn genoeg

Hallo, we hebben het over Amsterdam en Rotterdam, maar aan fijne hotspots voor eten en drinken in Maastricht ook geen gebrek hoor?! Voor een fijne lunch kun je onder andere terecht bij Livin' Room, waar het - je raadt het al - lijkt alsof je in een huiskamer zit. De lunch hier is fenomenaal lekker. Het tentje zit aan de Heggenstraat 7.

Een andere plek voor een lekkere lunch is Van Wijck, waar je de lekkerste steak tartare ever kunt eten. Daarnaast hebben ze een paar hele speciale theesoorten en een kokosbowl die we iedereen kunnen aanraden. Het vervelende nieuws is dat er kortgeleden brand is geweest in de zaak, maar volgens de berichtgeving op Instagram zijn ze de boel flink aan het opknappen. Vanaf half april wordt er al opgeknapt. We denken dus dat de tent binnenkort weer opent. En dan kunnen wij alleen maar zeggen: gaat daar eten! Het adres: Wycker Brugstraat 28.

Voor het doodgewone voedsel (kipsaté, hamburgertje) in een leuke ambiance ga je naar Harvey aan de Hertogsingel 58-C. Hier geen poespas, wel een lekker biefstukje of een (aanrader) bbq wild chicken burger. Ook Harvey's tapasplate doet het goed voor de lekkere trek!

Wil je een keer een ander soort keuken proberen? Dan raden wij Marres Kitchen aan. Dit zit sowieso in een hele toffe locatie in het Marres Huis, waar je ook kunt genieten van tentoonstellingen, lezingen, onderzoek, performances en publicaties. In het restaurant kun je verschillende authentieke Mediterraanse gerechten proeven, zoals mutabal, Afghaanse Ghormeh Sabzi en Fichi al Vino Rosso. Het restaurant zit aan de Capucijnenstraat 98.

Fameuse aan het Vrijthof 14 is absoluut een van onze favoriete Italianen van het land (ook als het gaat om inrichting) en is sowieso een goede keuze als je op het toeristische plein bent en Lumière Cinema Restaurant Café mag absoluut niet ontbreken op het lijstje: dit restaurant dat hoort bij Filmhuis Lumière ziet er supertof uit en heeft allerlei speciale gerechten waardoor je haast niet kunt kiezen als je een liefhebber van eten bent en de menukaart voor je neus hebt. Toch een tip? De strudel gevuld met courgette, gemengde paddenstoelen, notenmix en ricotta, geserveerd met knolselderijpuree en balsamicocrème. Ook voor vegetariërs! Het adres: Bassin 88.

En voor diegene die helemaal geen tijd heeft om uitgebreid te tafelen maar liever iets eet tijdens het wandelen: With Love Burrito aan de Markt 4 maakt serieus de lekkerste burrito's die wij in tijden gegeten hebben! En ze zijn niet eens duur: een kleine burrito heb je al vanaf 4 euro.

5. Lekker winkelen

Natuurlijk kun je ook in Maastricht naar de gebruikelijke winkels zoals de Zara en H&M. Die zitten allemaal rond het Vrijthof. Leuker vinden wij Wyck: waar je vintage kleding en hippe zaakjes kunt vinden. In De Verwondering kun je allerlei leuke dingetjes voor in huis vinden bijvoorbeeld. Simon Lévelt verkoopt heerlijke koffies en thee en er is een toffe platenzaak te vinden: Kinsum Records. Geloof ons: Wyck is gewoon hartstikke leuk om rond te slenteren. Net als de rest van Maastricht dus trouwens!