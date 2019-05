10x backpackers die je tegenkomt in hostels

Als je gaat backpacken, zal je eraan moeten geloven: hostels. Als doorgewinterde reizigers hebben wij al van alles meegemaakt, maar de typetjes die je in hostels tegenkomt, blijven je verbazen. Kun je raden in welke categorie wij vallen?

Ik-heb-een-tussenjaar backpacker

Misschien wel de grootste exportfactor van Nederland: jongeren die een tussenjaar nemen en op reis gaan. Voor of na het studeren, of soms tussendoor: eigenlijk zijn er heel veel mogelijkheden om een tussenjaar te nemen. Deze jonge backpackers zitten vol energie en zeggen overal ja op. Met het gebrek aan levenservaring is dit typetje helaas iets minder prettig om je stapelbed mee te delen: chaos is overal.

De party animal

Sommige backpackers reizen puur voor de feestjes. De party animals zijn de gangmakers, maar kunnen een tikkeltje respectloos zijn tegenover de lokale gebruiken. En onze hostel-ervaring leert dat het moeilijk is om zachtjes te zijn als je dronken bent, dus er is zelden iemand blij met een party animal in z’n slaapzaal. Tenzij het een party hostel is natuurlijk.

De hosselaar

De solo backpackers die niet graag alleen slapen, de nachtmerrie van elke andere reiziger. Niks is zo onprettig als nachtelijke avontuurtjes horen vanaf een krappe twee meter afstand.

De permanente bewoner

Soms blijft een reiziger te lang plakken en wordt deze een permanente bewoner van het hostel. Vaak hebben ze (tijdelijk) werk gevonden en vinden ze het wel prima om te blijven. Helaas heeft dit typetje vaak weinig interesse in het ‘doortrekkende volk’ en doet vaak zijn eigen ding.

De zwerver

Zwerver of ultieme low-budget backpacker; dit typetje lijkt zelfs geen geld te hebben voor shampoo of zeep. Met zo’n backpacker in je slaapzaal kan je maar beter de ramen opengooien.

De wereldverbeteraar

Milieubewuste veganistische avonturier of eeuwige vrijwilliger: zomaar een greep uit het assortiment. Deze reizigers voelen zich persoonlijk verantwoordelijk om de wereld te verbeteren. Hier praten ze ook graag over, dus als je in een andere categorie reiziger valt, misschien dit type vermijden in je hostel – anders kom je nooit meer op tijd voor je feestje.

De hippie

Dit typetje is nog niet zoveel bezig met het milieu of het welzijn van anderen, maar is vooral op zoek naar zichzelf. Ze komen graag naar een hostel na een stilteretraite, om bij te komen (met alcohol) van alle openbaringen die ze met zichzelf hebben beleefd.

De doorgewinterde backpacker

Dit typetje laat je altijd slecht voelen over je eigen reizen. Wat je ook hebt gedaan, deze backpacker heeft altijd iets stoerder/interessanter gedaan of iets mooiers gezien. Baas boven baas. Je sprak dit type aan om wat tips te vragen, maar verlaat het hostel depressief, want jouw reizen zullen nooit zo episch worden als die van de doorgewinterde backpacker.

De eeuwige backpacker

De 50-plusser waarvan je je afvraagt waarom hij in godsnaam in een hostel wil slapen. Dit type is de perfecte motivatie om na je reizen wél een goede baan te regelen, zodat je op die leeftijd op z’n minst een fatsoenlijk bed kan betalen.

De paspoortstempelverzamelaar

De vluchtige reiziger die reist om even snel de hoogtepunten te zien, het Instagram-shot te maken en zo snel en zoveel mogelijk landen af te strepen. In zes maanden tijd kan je een rondje over de hele wereld, toch? Veel zal je niet zien van dit type in je hostel, wat wel lekker rustig is eigenlijk. Wel heb je last van de vroege wekker(s) van dit typetje.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.