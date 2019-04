Zwitserland: wintersport, natuur en keihard feesten

Het Zwitserse Crans Montana staat bekend om zijn prachtige natuur en mooie skigebieden, maar het land heeft nog veel meer te bieden dan alleen maar op je ski’s naar beneden roetsjen en daarna de kroeg induiken voor een goede après ski. Je kunt er in je zomer je lol op voor een goede wandeling, je hebt er ook voor niet ski-liefhebbers een heleboel leuks te doen én ze hebben ieder jaar een steengoed festival voor de techno- en houseliefhebbers: Caprices Festival. En ook buiten Crans Montana valt er genoeg te zien en te doen!

Genève

Crans Montana ligt op zo’n 2,5 uur rijden van Genève, waar je reis wellicht zal beginnen. In Genève is sowieso genoeg te doen om er een tweedaagse stedentrip van te maken waar je heel veel lol aan kunt beleven. Wat dacht je van de mogelijkheid om chocolade te maken (duh, Zwitserland en choco?!) en barst het er van de geschiedenis.

Zo heb je er het Internationaal Rode Kruis en Rode Halvemaan-Museum, met aandacht voor het humanitaire werk van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan. Er zijn een paar prachtige parken te vinden (Parc Des Bastions, L’horloge fleurie en Jardin Anglais) en het bekende beeldhouwkunstwerk Broken Chair is te vinden in de stad.

Crans Montana

Maar wij gingen snel door naar het gebied in Crans Montana. Verblijven kun je doen in het prima Hôtel Du Lac, dat grenst aan het prachtige meertje in het dorpje. Van daaruit kun je alles in de omgeving van het gebied goed bereiken en het uitzicht is fenomenaal. En er is dus meer te doen in ‘Crans’ dan enkel op je ski’s of snowboard van de berg af gaan, want ook voor de niet liefhebber van wintersport valt er best wat vermaak te vinden.

Iglodorp en sleehonden

Zo brachten we een bezoek aan de Village D’Igloo: een iglodorpje in de bergen van Crans Montana. Hier kun je een (paar) nacht(en) verblijven in the middle of nowhere, met enkel en alleen maar sneeuw om je heen. Binnen heb je megawarme slaapzakken waar je romantisch tegen elkaar aan kunt kruipen en met de anderen waar je mee overnacht kun je gezellig kaasfonduen. En je doet een van de vetste dingen ooit kunt doen: met sleehonden op een slee rijden! Of je gaat met twaalf honden met zijn tweetjes op een slee en een instructeur erbij die de honden begeleidt, of twee of drie honden trekken jou vooruit en je stuurt zelf. Hoe tof?!

Voordat je er bent moet je overigens wel óf een behoorlijke wandeltocht op sneeuwschoenen maken, of wel kunnen skieën of snowboarden. De weg naar beneden valt mee, de weg terug naar de skilift die je terugbrengt naar de bewoonde wereld is redelijk pittig. Maar het is een once in a lifetime experience!

Beste kaasfondue ooit

Terug naar Crans Montana, waar we aanschoven in een restaurant waar je echt de aller-lekkerste kaasfondue die je ooit gaat eten kunt krijgen: Le Marche du Plaza. Dit is zowel een winkel als een knus restaurant en deze kaasfondue is heel wat anders dan de pakjes die je bij ons in de supermarkt krijgt: voor de kaasliefhebber is dit echt de shit. Overigens zijn er ook genoeg andere lekkere dingen te krijgen, zoals verse sappen en een heleboel biologisch, goddelijk voedsel. En eens in de zoveel tijd speelt er een liveband!

Caprices Festival

Maar wij kwamen voor heel ander soort muziek: Caprices Festival. Caprices wordt ieder jaar zo rond het einde van maart gegeven. Het speciale aan dit festival is dat het niet alleen plaatsvindt in het dorp van Crans Montana, maar ook op 2200 meter hoogte. Je kunt dus helemaal los gaan in de bergen, óók als je verder totaal geen zin hebt om te wintersporten.

Caprices klinkt voor jou misschien nieuw in de oren; echt nieuw is het niet. Het festival werd dit jaar alweer voor de 16e keer gegeven en wordt steeds populairder bij het buitenlandse publiek. Veel Nederlanders kom je er niet tegen, maar omdat Zwitserland natuurlijk aan vier verschillende landen grenst, heeft het een enorm Europees gevoel. En gemiddeld is het publiek iets ouder dan op Nederlandse festivals.

Op het topje van de berg

Wat opvalt is de vrolijkheid en de sociale kant van dit Zwitserse festival: onderweg naar de MDRNTY-stage op de top van de berg op 2200 meter, praten we er telkens op los met onze liftgenoten, afkomstig uit onder andere Rusland, Amerika, Italië, België, Frankrijk, Duitsland en Servië. De mensen zijn sociaal en de sfeer is gezellig in de stage die bijna alle dagen tot 22.00 uur openbleef en onder andere het podium gaf aan Ricardo Villalobos, Sven Väth, Apollonia en Bedouin.

Beneden in de Satellite-stage is het knus en komen kleinere artiesten als Dandy Jack, Mashkov en San Marco b2b met Don Ramon aan bod. De sfeer is er uitgelaten en gezellig en er blijft genoeg ruimte over om te dansen, omdat de grote massa zich heeft verplaatst naar de Moon-stage, waar twee van de vier dagen groots wordt gefeest. Black Coffee, Jamie Jones, Seth Troxler, Len Faki, Marcel Dettmann en Pan-Pot stonden onder andere op het menu.

Trillen op zijn grondvesten

Beide dagen is de sfeer fantastisch in de Moon: de grootste stage van het festival op de grond. Vooral afsluiters Jamie Jones en Len Faki doen Crans Montana op zijn grondvesten trillen. Het geluid is subliem, de hoeveelheid mensen perfect en wanneer het feest klaar is ben je met tien minuten lopen weer terug in je kamer.

En dan is het zomaar weer voorbij! Eén ding is duidelijk: Crans Montana is een heerlijke plek om even tot rust te komen én te feesten voor je leven. Tenminste, als je gaat wanneer Caprices Festival is. En wij kunnen je dat – mits je van dance houdt – heel erg aanraden!