Top 10 goedkope mei-vakantiebestemmingen

Eerlijk toegegeven, Polen is niet het eerste land waar wij aan dachten voor een leuke vakantie. Een van de meest wrede gebeurtenissen in de geschiedenis heeft plaatsgevonden in dit land en nou ja, we hebben in Nederland zelden een positief beeld van Poolse mensen. En dat is echt superjammer, want wij hebben een pareltje gevonden in Polen: Wrocław (voormalig Breslau). Je spreekt het uit als ‘vrotslof’ en deze stad werd in 2016 uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa, maar wordt nog steeds weinig bezocht door toeristen. Deze stad is allesbehalve grauw te noemen en wij verwonderen ons over alle kleur die hier te vinden is. Dit zijn de hoogtepunten in Wrocław!

St. Elizabeth-kerk

Letterlijk het hoogtepunt in Wrocław is het uitzichtpunt vanaf de toren van de St. Elizabeth-kerk. Een ticket kost maar 7 złoty (€1,60) en het uitzicht is fenomenaal. Zo heb je meteen een goed overzicht en kan je makkelijk zien waar alle kleurrijke gebouwen staan.