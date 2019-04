Saunagekte: de Finnen kunnen er wat van

Het woord ‘sauna’ komt uit het Fins, dus het komt misschien niet als een verrassing dat de Finnen ontzettend van sauna’s houden. Voor de Finse mensen is een sauna dan ook geen luxe, maar een levensbehoefte. Lekker even na werk ontspannen in de sauna, maar wel het liefst met vrienden en een biertje. Wij dachten dat we ‘sauna’ kenden, maar in Finland gaat er een heel nieuwe wereld voor ons open!

Meer sauna’s dan auto’s

Er zijn meer sauna’s dan auto’s in Finland – dat geeft je misschien een beetje een idee van de saunagekte. Op een bevolking van vijf miljoen mensen, zijn er meer dan drie miljoen sauna’s. Dat is een sauna voor elke twee personen! Elk huishouden heeft vaak een privésauna thuis en daarnaast vind je ook overal publieke sauna’s. Zelfs de Burger King in Helsinki heeft een sauna, waar je in kunt eten.

Foto: Pixabay

Bouw eerst een sauna, dan je huis

Een belangrijk Fins gezegde is: je bouwt eerst de sauna, daarna het huis. De sauna was letterlijk het eerste wat ze vroeger bouwden, nog voor het huis. Ze gebruikten de sauna om tijdelijk in te wonen en eten.

Lekker bevallen in een sauna

Omdat de sauna de meest steriele en hygiënische ruimte van het huis is, werd de sauna vaak gebruikt om te bevallen. De muren van traditionele rooksauna’s waren bekleed met natuurlijk, bacterieresistent roet, waardoor de rooksauna de schoonste kamer in het huis is.

Foto: Pixabay

Elektrische-, houtgestookte- en rooksauna’s

In Finland kun je drie verschillende sauna’s vinden: elektrische-, houtgestookte- en rooksauna’s. De elektrische sauna vind je in stedelijk Finland, omdat het veel makkelijker is om te verwarmen. De houtgestookte sauna’s vind je vooral buiten de steden en de kachel met stenen erop (kiuas) wordt dus niet elektrisch, maar met hout gestookt. In tegenstelling tot de houtgestookte sauna, heeft de rooksauna (savusauna) geen rechtstreekste rookafvoer naar buiten, dus de rook verspreidt zich door de sauna. In alle sauna’s is een goede löyly het belangrijkste: wanneer de wateropgieting zorgt voor dat heerlijk sissende geluid en het water meteen verdampt. Hoe hoger je zit, hoe warmer het wordt! En daarna lekker een duik in de koude zee nemen.

Foto: Pixabay

Sauna = sociaal

Het grote verschil tussen de Nederlandse sauna-ervaring en de Finse, vonden wij, was het sociale karakter. Van origine was de sauna een heilige plek en werden kinderen opgevoed met het idee dat je je in de sauna gedraagt zoals in de kerk. Maar in de kerk vinden ook veel sociale activiteiten plaats en dat geldt eveneens voor de sauna. Omdat naar de sauna gaan zo’n dagelijks ritueel is, is het ook een sociale activiteit. In Nederland maken we er vaak een hele ochtend/middag/dagje van, maar voor de Finnen is het net zoiets als even een borrel doen na het werk. Kijk dus ook niet vreemd op als ze met een biertje de sauna binnen komen lopen en met z’n allen lekker zitten te kletsen.

Grappig genoeg zijn Finse mensen normaliter heel gereserveerd, maar in de sauna praat iedereen ineens over werkelijk van alles! Wij komen er achter dat we toch liever naar de sauna gaan voor onze rust, en stilte.

Foto: Pixabay

Elk lichaam is prachtig

Omdat de Finnen van jongs af aan al naar de sauna gaan en allerlei blote lichamen zien, zijn Finnen ontzettend body positive. Door alle media krijg je vaak het idee dat je er op een bepaalde manier uit moet zien, maar in de Finse sauna zie je alle vormen voorbij komen en ze zijn allemaal prachtig. In de Finse sauna kom je erachter dat er geen enkele reden is om onzeker te zijn over je eigen lichaam, want elk lichaam is anders!

De Finnen gaan dus lekker in hun blootje naar de sauna als ze met familie zijn of als er aparte mannen- en vrouwensauna’s zijn in de publieke sauna. Het is zelfs beter om naakt te gaan, omdat zo alles goed schoongezweet wordt. In een gemixte publieke sauna is badkleding verplicht. Dat vind ik persoonlijk wel weer een beetje preuts van ze.

Nou, wat zeg je ervan? Gezellig met je familie naar Finland om de sauna’s uit te proberen?

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.