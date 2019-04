De meest onderschatte stad van Polen: Wrocław

Eerlijk toegegeven, Polen is niet het eerste land waar wij aan dachten voor een leuke vakantie. Een van de meest wrede gebeurtenissen in de geschiedenis heeft plaatsgevonden in dit land en nou ja, we hebben in Nederland zelden een positief beeld van Poolse mensen. En dat is echt superjammer, want wij hebben een pareltje gevonden in Polen: Wrocław (voormalig Breslau). Je spreekt het uit als ‘vrotslof’ en deze stad werd in 2016 uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa, maar wordt nog steeds weinig bezocht door toeristen. Deze stad is allesbehalve grauw te noemen en wij verwonderen ons over alle kleur die hier te vinden is. Dit zijn de hoogtepunten in Wrocław!

St. Elizabeth-kerk

Letterlijk het hoogtepunt in Wrocław is het uitzichtpunt vanaf de toren van de St. Elizabeth-kerk. Een ticket kost maar 7 złoty (€1,60) en het uitzicht is fenomenaal. Zo heb je meteen een goed overzicht en kan je makkelijk zien waar alle kleurrijke gebouwen staan.

Kleurrijke gevels

De bekendste gekleurde gevels van Wrocław vind je op Plac Solny, maar ook op het Rynek (marktplein) vind je genoeg kleurrijke gebouwen. De straat Malarska is minder bekend, maar doet ons denken aan Pippi Langkous’ huis, zo bont als die gevels zijn.

Niet een gevel, maar wel gaaf: het treinstation van Wrocław, dat ons doet denken aan het Pena Paleis in Portugal.

Street Art

Naast kleurrijke gevels, kan je in Wrocław ook veel kleurrijke straatkunst vinden.

De mooiste straatkunst vinden wij de gigantische flamingo op Krakowska 29, en in de probleemwijk Nadodrze kan je een straat vinden, die eigenlijk een hele openluchtgalerij is. Culturele organisatie BWA Wrocław heeft voor het gemak een straatkunst-plattegrond gemaakt, net een speurtocht!

Neon Side Gallery

Vlakbij het oude centrum, in het vier-religie-kwartier van Wrocław vind je de Neon Side Gallery. Naast gave straatkunst, vind je hier allemaal neonborden en woorden. Dit is de plek waar voorheen neonborden werden geproduceerd en nu hangen er bijna 30 borden van verschillende bedrijven, winkels, bioscopen en barretjes uit de Sovjet-tijd. Er is ook een café, dus je kan met een drankje lekker genieten van de lichtshow!

Kabouters

Door heel het centrum van Wrocław kan je kabouterstandbeeldjes vinden. Ter ere van de verzetsbeweging Oranje Alternatief, werd in 2001 een bronzen kabouter als gedenkteken neergezet. In 2005 creërde een lokale kunstenaar nog vijf kabouterstandbeeldjes en plaatste ze door de stad heen. In het Pools heten ze ‘krasnale’ en ze zijn gemiddeld maar 30 centimeter groot.

Sinds 2005 zijn er alleen nog maar meer kabouters bijgekomen en inmiddels zijn er al meer dan 300 kaboutertjes te vinden door heel Wracłow. Hiervan zijn er 163 ‘officiële’ kabouters en de rest is ‘illegaal’, want blijkbaar moet je door een officieel proces voordat je een kabouter plaatst, maar daar heeft niemand zin in. Je kunt bij de VVV een kabouterplattegrond kopen om ze allemaal op te sporen.

Lekker (vr)eten

Je kan fantastisch eten in Wrocław. Bij Pasibus kan je de lekkerste burgers vinden en hoewel ze inmiddels zijn uitgebreid door heel Polen, begon het pas in 2013 met een simpele foodtruck.

IJszaak Krasnolód heeft eenzelfde soort verhaal. Ooit begonnen met een simpele ijscokar en inmiddels uitgegroeid tot een van de bekendste ijswinkels in Wrocław. De naam is een leuke woordspeling van kabouter (krasnale of krasnoludki)) en ijs (lód).

Voor goedkoop én traditioneel eten moet je naar een melkbar (Bar Mleczny) en voor gekke traditionele snacks (zoute komkommer, koude zuurkool) moet je in de beroemde markthal Hala Targowa zijn.

En de allerlekkerste pizza eet je bij VaffaNapoli, wat weer een woordspeling is. In het Italiaans betekent vaffanculo ‘f*ck you’, maar va fa in dialect betekent ‘gaan naar’, dus het betekent letterlijk ‘naar Napels gaan’, maar het kan ook als ‘f*ck Napels’ opgevat worden. De pizza was in ieder geval net zo lekker als in Napels!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.