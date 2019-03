Website omschrijft Giethoorn als 'niet toeristisch'

Nederlanders reizen de hele wereld over, waardoor we soms vergeten dat we zelf ook heel wat moois in ons kikkerlandje hebben om te showen aan toeristen. Eén van de toeristische trekpleisters die nu op de kaart wordt gezet op de populaire website Pretty52 is het Overijsselse Giethoorn. Maar hoé die plek op de kaart wordt gezet, is best hilarisch te noemen.

Al jaren worstelt Giethoorn namelijk met het enorm aantal toeristen dat naar de plaats toekomt. In 2017 meldde de NOS nog dat tijdens een druk weekend soms 'op elk grassprietje een auto staat'. In 2018 plaatste NOS ook een artikel over de haat-liefdeverhouding van het 'openluchtmuseum' met Chinese toeristen. Maar volgens Pretty52 is Giethoorn een oase van rust, waar „verrassend genoeg heel weinig toerisme voorkomt."

Kwakende eenden

Het lijkt erop dat de journaliste die het stuk schreef zelf nog nooit een bezoekje aan Giethoorn heeft gebracht, maar haar tekst baseerde op de website van Giethoorn, waar staat omschreven dat „het hardste geluid dat je normaal hoort dat van een kwakende eend of geluid van andere vogels is." Ze omschrijft de plaats dan ook als 'dreamy' en als „de perfecte plek voor een weekend weg van de hustle & bustle". Dat je in werkelijkheid in de zomer zo ongeveer klem zit tussen alle andere toeristen op fluisterbootjes en dat de toeristen dagelijks in de tuinen van inwoners van Giethoorn staan, omdat ze niet weten dat het privéterrein is, valt in het stukje tekst niet terug te lezen.

Overigens blijft Giethoorn natuurlijk een prachtige plek voor een dagje weg. Wie echter denkt slechts een enkele andere toerist tegen te komen, kan bedrogen uitkomen. Je bent gewaarschuwd!