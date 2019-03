Tallinn staat vooral bekend als sprookjesstad en de (oude) stad loopt in de wintermaanden vol met toeristen. Als de stad bedekt is met een laagje sneeuw, is het Anton Piek-gehalte helemaal hoog. Het wordt ook wel de stad met de rode daken genoemd en het is niet moeilijk te zien waarom. Wat veel mensen dan weer niet weten, is dat Tallinn nog veel meer te bieden heeft dan alleen het oude centrum. Net zoals Amsterdam, heeft Tallinn naast een mooi oud centrum, ook heel gave en hippe buurten rondom het centrum. Wij ontdekten Tallinn in een dag en wat is het dan handig, als je oom Martijn een van de topgidsen van de stad is! Dit zijn de absolute hoogtepunten die je niet mag missen.

Het oude centrum Vanalinn

Letterlijk het hoogtepunt: Toompea (ofwel Domberg), een heuvel midden in het oude centrum van Tallinn. Er is dus een hooggelegen en laaggelegen deel en via de Pikk-straat kun je van hoog naar laag lopen, of andersom. Het is een klim van zo’n 28 meter en dus heb je vanaf de Domberg een prachtig uitzicht over de rest van het oude centrum. Kohtuotsa is het bekendste uitzichtpunt, met de muur met “the times we had” erop geschreven. Aanrader: zet Steven de meeuw hier op de foto, deze meeuw hangt hier al jaren rond en heeft zelfs een eigen Instagram-account.

Op de Domberg vind je de beroemde 19e eeuwse Russische Alexander Nevsky-kathedraal en hier vind je ook het regeringsgebouw, allerlei ambassades (yes, ook de Nederlandse!) en het Toompea-kasteel.

Hoogtepunten van de benedenstad zijn de Kiek in de Kök, Viru-poort, St. Catherine’s Passage, Raekoja Plats (raadhuisplein), St. Olaf’s-kerk, de raadsapotheek (naar het schijnt de oudste apotheek van Europa). Voor een pauze raden we aan om in het oudste café van Tallinn een kopje koffie te drinken: Maiasmokk.

Hier onze vlog met beelden van Tallinn:

Kalamaja

Hartstikke leuk natuurlijk, die oude stad en sprookjes enzovoorts, maar het is natuurlijk ook leuk om ook iets hips te ontdekken. In Kalamaja ben je dan op de goede plek: dit is de hipsterville van Tallinn! De hoogtepunten: Valgevase, Balti Jaam Turg en Telliskivi Creative City.

Valgevase

Kalamaja betekent letterlijk “vissershuis” in het Ests en dit gedeelte is sinds de 14e eeuw gedomineerd door vissers. Vanaf 1870 veranderde dat abrupt, door de aanleg van de treinrails vanuit Sint Petersburg. Fabrieken werden uit de grond gestampt en alle werknemers moesten huizen krijgen en zo werden de nu-zo-bekende houten huizen van Tallinn gebouwd; de beste straat om te bezoeken is Valgevase.

Balti Jaam Turg

Het treinstation dat werd aangelegd is Balti Jaam. Pal daarnaast vind je Balti Jaam Turg: een nieuwe markthal. Het doet ons denken aan de IJ-hallen: het is een mix van allerlei kraampjes.

Telliskivi Creative City

Telliskivi is een oud fabrieksterrein dat is omgetoverd tot hippe hotspot. Een beetje vergelijkbaar met Amsterdam Noord. Hier vind je gave straatkunst, hippe restaurants en barretjes, veel hippe studio’s en creatieve bedrijven/winkels.

Het Rottermann kwartier

Net zoals Telliskivi, één van de nieuwste hotspots van de stad. Het is een wijk van slechts vier straten, maar hier vind je unieke gebouwen: er worden letterlijk nieuwe dingen op oude industriële gebouwen gebouwd. Een mix van oude en moderne architectuur, in één gebouw dus. Nu zijn er natuurlijk allemaal hippe drink- en eetplekjes te vinden en hier kan je ook de beste (Nederlandse) bloemist en kaasboer van Tallinn (misschien zelfs van Estland) vinden!

Voor de natuurliefhebber is Kadriorg Park ook een aanrader, maar dat ligt een stuk meer naar het Westen van het oude centrum Vanalinn!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim twee jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.