De ultieme roadtrip door Marokko!

Marokko is een land met veel verschillende landschappen, die allemaal indrukwekkend en fotogeniek zijn. Wij reizen twee weken door Marokko en zien gave plekken, zoals een steenwoestijn en een pittoresk vissersdorp. Maar het mooist is onze roadtrip van Marrakech naar de Merzouga-woestijn. Dit zijn de vijf absolute hoogtepunten die je niet mag missen:

Marrakech

Natuurlijk begin je je reis door Marokko met het verdwalen in een medina (het oudste gedeelte van een stad). Er is online al genoeg over geschreven, maar je moet zeker naar een tuin (Le Jardin Secret is een aanrader), door verschillende souks (marktjes) lopen, tajine eten (en olijven!) en een hamam bezoeken. Helaas kan je de beroemde Ben Youssef Madrasa – oude universiteit – pas weer in 2020 bezoeken in verband met restauratie.

Tizi n’Tichka

Een prachtige bergpas door de Hoge Atlas, van het Atlas-gebergte, op een hoogte van 2.260 meter boven zeeniveau. Heerlijk om het op je eigen tempo te doen met een eigen auto, want je kan overal genieten van prachtige uitzichten!

Let op! Niet zo geschikt als je snel wagenziek wordt, de bochten zijn nogal scherp en het zijn er veel.

Aït Benhaddou

Tegen een heuvel is een vestingstadje gebouwd, ook wel Ksar genoemd. De lemen huizen (gemaakt van modder en stro) worden kasbah’s genoemd. Deze huizen en dorpjes zijn heel typerend voor de Zuid-Marokkaanse architectuur en het ziet er prachtig uit. Aït Benhaddou staat ook wel bekend als de mooiste Ksar van Marokko en het dorp is daarom ook veel gebruikt in films en tv-series. Misschien herken je het van Gladiator of Game of Thrones.

Ouarzazate

Aït Benhaddou en Ouarzazate worden vaak in één adem genoemd, omdat Ouarzazate ook bekend is in de filmindustrie. Hier vind je de grote Taourirt Kasbah, naar het schijnt de mooiste kasbah van het land. Door de filmindustrie is de kasbah mooi bewaard gebleven en zijn er authentieke restauraties uitgevoerd. In Ouarzazate vind je ook de Atlas Filmstudio’s, ook leuk om een middagje te bezoeken. Daarnaast is deze stad onofficieel de ‘deur naar de woestijn’, dus vanaf hier wordt het alleen nog maar interessanter!

Dades Vallei

Wie van buitensport houdt, mag de Dades Vallei zeker niet overslaan. Dit indrukwekkende landschap is ideaal voor mooie wandeltochten of bergklimmen. De Todra-kloof is een van de hot spots in deze regio. Je kunt door de kloof lopen en je blijven verbazen over het landschap: van oranjeroze gebergte, tot groene landschappen; je vindt het hier allemaal.

Erg Chebbi

De onofficiële Sahara van Marokko. Eigenlijk is het een zandduinengebied in de voor-Sahara. De echte Sahara ligt verder in het Zuiden. De Erg Chebbi, vlakbij het dorp Merzouga, is de plek waarvan je alle woestijnfoto’s voorbij ziet komen. Je kunt op een kameel rijden en midden in de ‘woestijn’ slapen. Let wel op dat je altijd uitzoekt of een bedrijf goed voor de kamelen zorgt!

