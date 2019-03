Bucketlist: In Londen opent een speciaal Pom Café

Nederlanders reizen de hele wereld over, waardoor we soms vergeten dat we zelf ook heel wat moois in ons kikkerlandje hebben om te showen aan toeristen. Eén van de toeristische trekpleisters die nu op de kaart wordt gezet op de populaire website Pretty52 is het Overijsselse Giethoorn. Maar hoé die plek op de kaart wordt gezet, is best hilarisch te noemen.

Al jaren worstelt Giethoorn namelijk met het enorm aantal toeristen dat naar de plaats toekomt. In 2017 meldde de NOS nog dat tijdens een druk weekend soms 'op elk grassprietje een auto staat'. In 2018 plaatste NOS ook een artikel over de haat-liefdeverhouding van het 'openluchtmuseum' met Chinese toeristen. Maar volgens Pretty52 is Giethoorn een oase van rust, waar „verrassend genoeg heel weinig toerisme voorkomt."