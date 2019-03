6x: dit moet je doen in Helsinki

Bij een Scandinavische stedentrip denk je misschien niet zo snel aan Helsinki en dat is jammer. Vaak wordt Helsinki gezien als handige plek om de boot naar Tallinn te pakken, maar deze stad heeft veel te bieden. Er is voor elk seizoen wel iets te zeggen, maar sneeuw maakt zo’n stad natuurlijk extra magisch. Hier zijn zeven dingen die je niet mag missen in Helsinki.

Naar de sauna

Het woord ‘sauna’ komt uit het Fins, dus het komt misschien niet als een verrassing dat de Finnen ontzettend van sauna’s houden. Voor de Finse mensen is een sauna dan ook geen luxe, maar een levensbehoefte. Er zijn meer sauna’s dan auto’s in Finland – dat geeft je misschien een beetje een idee van de saunagekte. In Helsinki zijn Allas Sea Pool en Löyly (wat letterlijk de stoom van de opgieting betekent) de populairste sauna’s. In de publieke gemixte ruimtes is badkleding verplicht, maar in de privésauna en de aparte mannen- en vrouwensauna mag je lekker naakt. Voor de Finse mensen is de sauna ook een sociale aangelegenheid, dus kijk er niet raar van op als iedereen met een biertje in de hand zit te kletsen in de hitte.

Koffie drinken

De Nederlander kan ook een flink aantal koppen koffie wegwerken, maar de Finnen winnen het van ons. Ze drinken per inwoner de meeste koffie ter wereld. Acht of negen koppen op een dag is helemaal niet gek. Koffiedrinken is ook een sociaal gebeuren en net zoals in Nederland, eten ze er graag een gebakje bij. En die gebakjes kunnen heel apart zijn. In Finland houden ze zo erg van drop, dat ze het ook gebruiken als specerij. Zo aten wij een taartje met een hele droplaag, best interessant.

Fun fact: in Finland is de koffiecultuur zo groot, dat ze een nepkoffie hebben bedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog (toen er geen koffie was). Gemaakt van graan, pijnboomschors, suikerbiet, aardappelschil of rode biet; klinkt dat niet lekker?

Selfies maken in de regenboogstraat en de bieb

Helsinki heeft een aantal fotogenieke plekjes. De gekleurde rijtjeshuizen in de straat Huvilakatu zijn perfect voor een mooi plaatje en ook de bibliotheken van Helsinki zijn uniek. De hoofdbieb van de Helsinki Universiteit heeft een prachtige, witte wenteltrap in het midden staan en de nationale bieb van Finland is echt zoals je je een oude bieb inbeeldt.

Suomenlinna-eiland ontdekken

Hét droomeiland van elke Fin, als we de lokale bevolking moeten geloven. Finland heeft meer dan 40.000 eilanden en de Finse bevolking beschouwt het eilandleven als de ultieme droom. Veel eilanden zijn echter ‘makkelijk’ bereikbaar met de auto via bruggen, dus Suomenlinna heeft een extra aantrekkingskracht: je moet er echt met de boot heen. Het is maar een kwartiertje vanaf de bruisende stad, dus als je even geen zin hebt in rust, ben je zo onder de mensen. De geschiedenis van Suomenlinna is ook interessant: het is namelijk een fort. Op het eiland kun je het museum bezoeken om meer te leren over de interessante geschiedenis.

Musea bekijken

Helsinki heeft zo’n 30 musea, dus de kunstliefhebber kan hier zijn lol op. Wat helemaal leuk is, is om Tove Jansson’s Helsinki te ontdekken. Tove, geboren in Helsinki, heeft de Moomins bedacht en je kunt haar leven middels de stad en musea volgen. Het gebouw van het Design Museum was bijvoorbeeld haar basisschool en in het HAM hangt een permanente expositie van Tove.

Kathedralen en kerken bezoeken

Finland behoorde een tijd bij Zweden en later bij Rusland en is daardoor een interessante mix qua cultuur. Op alle borden staat ook alles in het Zweeds, om de loyaliteit aan Scandinavië te laten blijken, maar je kunt er ook nog steeds veel Russische kathedralen vinden. De Helsinki-kathedraal en Uspenski-kathedraal zijn de meest imposante kathedralen om te bezoeken. De Temppeliaukio-kerk is ook interessant om te bezoeken: een Lutherse kerk die in een rots is gebouwd.

