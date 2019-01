Stewardess deelt irritantste gewoontes passagiers

Als je naar The Big Apple gaat wil je natuurlijk zoveel mogelijk uit je tripje halen want er is veel te doen in deze magische stad. De mooiste winkels, lekkerste restaurants, musical shows, waanzinnige gebouwen, museums in overvloed en een gigantisch groot park. New York heeft alles in overtreffende trap. Waar moet je eten? Slapen? En welke highlights mag je niet missen? Met deze tips haal je het meeste uit New York.

Central Park, Broadway, 42 second street, Times Square, Empire State Building en het Vrijheidsbeeld. Grote kans dat je deze plekken wel voorbij hebt zien komen in films en series. Een eerste keer New York kan nogal overweldigend zijn en daarom is het handig om goed voorbereid op pad te gaan. Bij sommige kleinere Europese steden kun je nog wel wegkomen om op de bonnefooi dingen te ontdekken, maar als je een tripje naar New York maakt is het gewoon zonde om niet van tevoren uit te zoeken waar je moet zijn.

Voor vertrek!