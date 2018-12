Waarom je zuidelijk Laos zeker niet mag overslaan!

Veel toeristen die Laos bezoeken focussen zich vooral op de hoogtepunten in het Noorden: Vientiane, Vang Vieng en Luang Prabang. Sommigen maken een uitzondering en bezoeken de 4000 eilanden in het Zuiden, maar Zuidelijk Laos heeft nog zoveel meer te bieden!

Phou Salao

Paksé is het startpunt van elk avontuur in Zuidelijk Laos, tenzij je uit Cambodja naar Zuidelijk Laos gaat. Paksé is meer dan een goed startpunt. De stad heeft een aantal mooie tempels, een museum en het meest indrukwekkende: Phou Salao. De Mekong rivier stroomt door Paksé en als je via de Lao-Nipponbrug naar de overkant gaat, prijkt er een prachtige gouden boeddha op de berg – uitkijkend over de Mekong. Zowel zonsopkomst als –ondergang zijn hier fenomenaal.

Vat Phou

Vat Phou zijn de ruïnes van een Khmer-Hindoe tempelcomplex. Deze tempel maakte deel uit van het Khmer-imperium, waarvan Angkor Wat het centrum was. De geruïneerde tempel was gebouwd vanaf de 11e eeuw. Later werd het echter voornamelijk gebruikt door Boeddhisten.

Bolaven Plateau

Het Bolaven Plateau is een hele regio in Zuidelijk Laos die hoger ligt, wel 1000 tot 1350 meter boven zeeniveau. Hierdoor zijn de temperaturen een stuk lager dan in de rest van Zuidelijk Laos en is het perfect voor het verbouwen van koffie en thee. Tijdens de Franse bezetting leerden de boeren nieuwe landbouwtechnieken, die tot de dag van vandaag gebruikt worden. Het is zeker de moeite waard om hier een koffie- of theeplantage te bezoeken.

Foto: Pixabay

Si Phan Don

Oké, Si Phan Don – ook wel 4000 eilanden - is de grootste trekpleister voor Zuidelijk Laos. Het is een eilandengroep in de Mekong en ligt superdicht bij Cambodja (je kunt dus ook met de boot van/naar Cambodja vanaf de eilanden). De populairste eilanden zijn Don Det en Don Khon. Je kunt er heerlijk fietsen, chillen, wandelen en zwemmen (in de rivier, of in zwembaden van de goed geprijsde hotels).

Mekong Rivier

De Mekong stroomt door een groot gedeelte van Zuidelijk Laos en overal is het gaaf om deze indrukwekkende rivier te bekijken. Het is de 12e langste rivier ter wereld en 7e langste in heel Azië. De rivier is een van de meest bio-diverse rivieren in de wereld met, naar schatting, 850 zoetwater vissoorten. En wat helemaal bijzonder is: hier kun je Irrawaddy-dolfijnen spotten. In het Laos-gedeelte van de Mekong zwemmen maar een klein aantal dolfijnen. Vanaf Don Khon kun je met de boot naar het gebied waar ze zwemmen. Tegen extra betaling nemen ze je ook mee naar het Cambodjaanse gedeelte – waar meer dolfijnen zwemmen.

Vis, vis en nog meer vis

Met 850 zoetwater vissoorten, kun je je waarschijnlijk wel voorstellen dat je in dit gebied je buik rond kan eten met vis. Gebakken, gefrituurd, gekookt, in soep of verwerkt in een salade: vis wordt hier op werkelijk alle manieren bereid.

Watervallen

Zuidelijk Laos heeft fantastische watervallen. Van breed, naar smal, naar hoog, tot laag en alles ertussenin. Bij Si Phan Don kunnen wij Tad Somphamit, Khone Phapheng en Tad Yuang aanraden. Bij het Bolaven Plateau zijn Tad Fane en Tad Lo de moeite waard. Bij Tad Fane kun je met een kabelbaan langs de waterval zoeven, op een hoogte van 120 meter, hoe tof is dat?!

