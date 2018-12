Op vakantie in eigen land: hotspots van Rotterdam

We reizen allemaal steeds vaker en steeds verder weg, maar een stedentripje kan nog behoorlijk wat kosten zodra je het vliegtuig of de trein moet pakken. Wat is er dan ook leuker om ons eigen landje te ontdekken en daar een korte stedentrip van te maken? Metro's Daisy en Lisa namen de proef op de som en vertrokken voor de verandering eens vanuit 'hun' Amsterdam naar de tegenpool: Rotterdam. En ze werden stiekem verliefd op de havenstad...

Een beetje New York

Rotterdam. Als je in Amsterdam geboren bent hoor je eigenlijk niet te zeggen dat je de bekende havenstad best aantrekkelijk vindt, maar het is toch wat we voelen als we 'Roffa' inrijden. We zien een skyline die ons stiekem een beetje doet denken aan New York. Natuurlijk zijn we wel vaker in of rondom Rotterdam geweest, maar deze keer - omdat het om een weekendje weg gaat - voelt het anders. Het lijkt net alsof we écht ver weg op reis zijn, terwijl het slechts een uurtje rijden van Amsterdam af zit.

We slapen deze nacht in The James Hotel, in het centrum van Rotterdam. De auto parkeren we voor het weekend om de hoek in de parkeergarage.

Een van de kamers in The James. Om op te vreten toch? / The James

The James is een driesterrenhotel, maar met een lekkere luxe vibe en omdat we op een van de hoogste etages slapen hebben we ook nog eens een fantastisch uitzicht. De inrichting is simpel, met een heerlijk bed en luxueuze velvet meubels. En als je even heerlijk wilt ontspannen kun je in onze kamer zelfs uitgebreid in bad! Daar hebben we nu alleen geen tijd voor, want we slapen hier maar een nachtje dus nadat we een blik hebben geworpen op de loungeruimte (met supermarkt!) die er al net zo tof uit ziet als onze kamer, gaan we buiten op pad. Eens kijken wat Rotterdam ons te bieden heeft.

Lunch op zijn Amerikaans

We starten ons weekend Rotterdam door een beetje te shoppen in de Pannekoekstraat, een opkomende straat met onwijs veel hippe boetiekjes, winkels en cafés. Onze favoriet in deze straat Louen, een kledingwinkel waar je terecht kunt voor Scandinavische, Engelse, Franse, Australische en Nederlandse labels. Je kunt hier trouwens ook fantastische sieraden halen!

Even later ploffen we neer voor een uitgebreide lunch bij By Jarmusch, een restaurant in het concept van een American Breakfast-diner. Populair in Rotterdam en dat is te merken, want de tent zit nokvol. We bestellen een acai bowl en blueberry banana pancakes en we begrijpen meteen waarom deze tent zo populair is. Wat zijn deze wafels heerlijk!

Onze lunch bij By Jarmusch... Yum! / Privébeeld

We zouden van harte nog veel meer gerechten uit willen proberen, maar willen voordat het sluit nog een bezoek aan de Kunsthal Rotterdam brengen. Waarom? Omdat je hier zeven te gekke exposities kunt vinden, voor ieder iets wils. Onze favoriet blijkt toch wel de tentoonstelling Actie <-> Reactie 100 jaar Kinetische Kunst. Het is een visueel spektakel van pioniers als Marcel Duchamp, Alexander Calder en Victor Vaserely waar je bij de verschillende installaties behoorlijk wat goede pics voor op je Instagramprofiel kunt verzamelen.

Ook Surf Tribe, indrukwekkende zwartwit-foto's van surfers gemaakt door Stephan Vanfleteren is erg tof om te bekijken. Sommige foto's raken je diep in je ziel en de nabewerking van de kiekjes is werkelijk waar fenomenaal. Surf Tribe is tot 13 januari 2019 te zien in de Kunsthal, Actie <-> Reactie 100 jaar Kinetische Kunst iets langer: tot 20 januari 2019.

Achter elke graffiti-tekening een verhaal

Rond een uur of zes in de avond wachten we bij het Marriot Hotel voor het centraal station op Antonio voor een Rotterdam Hidden Gems tour. En dat blijkt de voltreffer voor dit weekend. Onder begeleiding van heerlijk ontspannen muziek racen we op een elektrische step door Rotterdam, waar Antonio ons alle toffe (verborgen!) plekjes van de stad laat zien. Achter elke graffiti-tekening weet hij wel een verhaal te vertellen en ondertussen krijgen we de oude pareltjes en nieuwe hotspots van Rotterdam ook te zien. We zijn beiden zelfs zó onder de indruk van de stad als we over de Erasmusbrug steppen, dat we spontaan besluiten dat Rotterdam in de toekomst misschien wel onze thuisbasis zou kunnen worden. En dat is zelfs voor ons een behoorlijke verrassing.

Als we na twee uur zijn uitgestept, schuiven we aan tafel in één van de bekendste restaurants met een Mexicaanse vibe van Nederland: Supermercado. Want geen reisje voor Daisy zonder een Mexicaanse maaltijd op de planning! En Supermercado is dik goedgekeurd. Goddelijke taco's, krokante nacho's, quesadilla picante, burrito bowls... Dit is foodporn heaven en dat allemaal onder het genot van een goddelijke Margarita. Ja, hier willen we zéker nog terugkomen.

We sluiten de avond af met een drankje bij de rooftop bar van The Suicide Club en zakken even later doodmoe, maar voldaan weg op ons bedje in The James.

Meer te bieden

Uitslapen zit er niet bij, want Rotterdam heeft ons nog veel meer te bieden dan we tot nu toe gezien hebben. We besluiten te ontbijten bij Bertmans, vlakbij ons hotel. Het is nog rustig als we aanschuiven, maar als we een kwartier zitten stroomt de hele zaak vol. Dit is ontbijten deluxe en zeer geschikt voor de gezonde foodies onder ons. Bircher Muesli met kokosyoghurt, wentelteefjes van speltbrood, geroosterde groenten en avocado... we kunnen bijna niet kiezen. Maar ook daar hebben ze een oplossing voor, want bij Bertmans kun je ook een brunch- of breakfast platter nemen. Yum!

Ook zoiets leuks wat je in Rotterdam wel kunt doen en in heel veel andere steden niet: met de watertaxi! De watertaxi gaat zo'n 50 kilometer per uur en met net zoveel aanlegplaatsen is het een hele gemakkelijke manier om van A naar B te gaan. En wat is er lekkerder om met de volle zon in je gezicht even op een boot te zitten?

We ontdekken daarna de Kop van Zuid en Katendrecht. Daar staat o.a. Hotel New York, een hotel met heel veel charme dat in 1993 haar deuren opende in het voormalig hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn, gelegen aan de oevers van de Maas. Ook zien we het dobberend bos, een 'bos' van twintig bomen die op het water drijven. Het project is in het leven geroepen om de stad te vergroenen.

We hebben het zeer naar ons zin in Rotterdam. / Privébeeld

We lunchen even later bij de Fenix Food Factory in een oude havenloods op Katendrecht. Hier kun je niet alleen een plankje bestellen met 'van alles wat', maar ook boodschappen doen voor lekkere verse producten, heel veel fijne biertjes proeven of in de hoek bij de boekhandel een goed boek kopen. Een andere vette locatie om je lunch te nuttigen is natuurlijk De Foodhallen. Deze ruim opgezette indoor foodmarket heeft vijftien lokale standhouders met een divers aanbod. Of ga langs bij de Markthal, waar je niet alleen heerlijk kunt eten maar wat er ook nog eens zeer spectaculair uit ziet.

Privébeeld

En dan is Rotterdam bijna voorbij voor ons. We sluiten het weekend af in het Nederlands Fotomuseum, die sinds eind jaren '80 een groot deel van het fotografisch erfgoed van Nederland beheert. Voor de liefhebbers van fotografie een must om langs te gaan!

Rotterdam bleek voor ons een aangename verrassing. Zo dichtbij huis, maar toch voelt het echt als een internationale stedentrip. Roffa, we komen zeker nog een keer terug!