Eerste keer New York? Zo haal je er het meeste uit

Als je naar The Big Apple gaat wil je natuurlijk zoveel mogelijk uit je tripje halen want er is veel te doen in deze magische stad. De mooiste winkels, lekkerste restaurants, musical shows, waanzinnige gebouwen, museums in overvloed en een gigantisch groot park. New York heeft alles in overtreffende trap. Waar moet je eten? Slapen? En welke highlights mag je niet missen? Met deze tips haal je het meeste uit New York.

Central Park, Broadway, 42 second street, Times Square, Empire State Building en het Vrijetijdsbeeld. Grote kans dat je deze plekken wel voorbij hebt zien komen in films en series. Een eerste keer New York kan nogal overweldigend zijn en daarom is het handig om goed voorbereid op pad te gaan. Bij sommige kleinere Europese steden kun je nog wel wegkomen om op de bonnefooi dingen te ontdekken, maar als je een tripje naar New York maakt is het gewoon zonde om niet van tevoren uit te zoeken waar je moet zijn.

Voor vertrek!

Regel op tijd een ESTA. Voor een bezoek aan Amerika heb je een geldig ESTA nodig (reisdocument). Verder is het altijd handig om al wat extra dollars op zak te hebben. Zorg ervoor dat je van tevoren al een beetje hebt uitgezocht waar je naartoe wilt en wat je wil zien. De afstanden in New York zijn groot, dus zoek van tevoren een beetje uit welke dingen je wilt bezoeken en wat dicht bij elkaar ligt. Een hele goede aanrader is de New York SightSeeing Pass. Met deze pas hoef je namelijk niet in de rij te staan voor musea en toeristische attracties. Bij het 9/11 Memorial Museum, Top of The Rock at Rockefeller Center en het Natural History Museum kan het namelijk zomaar voorkomen dat je twee uur in de rij moet staan en dat is best wel zonde van je tijd. De pas is even een investering, maar is het uiteindelijk dubbel zo dik waard omdat je veel korting krijgt op tours en toeristische attracties, ook kan je de gebruik maken van een Hop on Hop Off bus.

Statue of Liberty Foto: Pexels

Lesje topo

In New York City wonen zo’n 8,6 miljoen mensen. De stad bestaat uit vijf stadsdelen (boroughs): Manhattan, Brooklyn, Staten Island, The Bronx en Queens. Manhattan is trouwens een eiland en toch wel een beetje het paradepaardje van de stad. Vooral als je voor een eerste keer naar New York gaat zul je er veel tijd besteden. In Manhattan vind je verschillende kleinere wijken als Upper East Side, Little Italy en Chinatown. Wil je meer zien van het ‘echte’ New York dan moet je vooral ook de het opkomende Brooklyn bezoeken. Tot tien jaar geleden was Brooklyn niet heel populair bij toeristen, maar tegenwoordig is het de place to be voor de hipste koffietentjes, designers winkels, galeries en bijzondere architectuur.

Pod 51 in Mid East Manhattan

Slapen in New York

De meest centrale plek om te slapen in Manhattan. Een perfecte uitvalsbasis is het hippe en artistieke Pod 51 hotel gelegen in Mid East Manhattan. De kamers zijn voor New Yorkse begrippen best ruim, het is er schoon en het hotel ligt op 1 km afstand van het Rockefeller Center. Vanaf het dakterras heb je een gaaf uitzicht.

Wil je iets goedkoper slapen? Dan is een hotel in Brooklyn een heel goed alternatief. Brooklyn kon tot 10 jaar geleden wat onveilig zijn, maar tegenwoordig is het hartstikke veilig. Het Union Hotel Brooklyn is heel betaalbaar, de bedden zijn zeer groot (en zacht) en het hotel ligt op 5 minuten lopen van het metrostation.

Pizza's, ijsjes en bagels

In New York hoef je niet bang te zijn dat je honger zult hebben, je kunt er de gekste en lekkerste dingen eten. Wat je absoluut niet mag missen? De lekkerste pizza punten van Amerika eet je bij Joe’s Pizza. Er zitten vier locaties in de stad en het is al jarenlang de plek waar alle bekende Hollywoodsterren ook langs komen om van een pizza punt te smullen. De punten zijn dun, goed belegd en erg goed betaalbaar.

Rainbow Bagels bij The Bagel Store

Als je in New York bent mogen bagels niet ontbreken. Misschien heb je het wel eens op Instagram voorbij zien komen, maar bij The Bagel Store in Brooklyn maken ze gekleurde bagels. De bagels gaan als warme broodjes over de toonbank, niet alleen omdat ze er zo mooi uit zien, ze smaken ook nog eens heel erg goed! Of het nou winter of zomer is, ijs kan altijd. Ben je in Chinatown? Ga dan langs bij Taiyaki NYC voor een heel bijzonder ijshoorntje.

Mooiste uitzicht

Op de plek waar ooit het WTC stond staat nu de One World Trade Center, ook wel Freedom Tower. De wolkenkrabber is 541 meter hoog. Op de 100e, 101ste en 102de verdieping heb je een observation deck en een adembenemend uitzicht over de stad. Vanaf het Empire State en Rockefeller Center heb je ook een mooi uitzicht, maar omdat de Freedom Tower het hoogste is, is het uitzicht vanaf daar het mooiste.

New York City

Wil je New York op de aller gaafste manier ooit zien? Dan moet je absoluut een helicoptervlucht maken. Vrij prijzig, maar wel een once in a lifetime experience. Een overzicht met het aanbod van helicoptervluchten kun je hier vinden. De meeste vluchten duren 20 minuten, dat lijkt misschien kort, maar in 20 minuten kun je veel meer zien dan je denkt. Tip: trek wat warms aan want boven in de lucht kan het best koud zijn.

Fietsen over de Brooklyn Bridge en door Central Park

Fietsen wordt ook in New York steeds populairder. Vooral in Manhattan zijn er veel mogelijkheden om te fietsen. Maar ook in Brooklyn is het erg veilig want daar tref je de meeste fietspaden. Boek van tevoren een fietstour of huur een fiets bij Citi Bike. Zij hebben door de hele stad fietsen verspreid staan, die je makkelijk kunt pakken en ergens anders weer kunt neerzetten. Let op: je kunt de fietsen maximaal 30 minuten per keer huren.

Musea

Het American Museum of Natural History ken je misschien wel van de film ‘Night at the Museum’. Wat je kunt verwachten? De grootste opgezette dinosaurus, de geschiedenis van de aarde, opgezette dieren in 3D-omgevingen en de geschiedenis van de aarde. De rij buiten kan best lang zijn maar laat je niet weerhouden om naar binnen te gaan. Met de New York City Pass hoef je trouwens een stuk minder lang in de rij te staan.

National History Musem

TV-show bijwonen

Goormorning America, The Tonight Show met Jimmy Fallon, Saturday Night Live: allerlei grote tv-show die worden opgenomen in New York. Het leuke is dat je hier als toerist ook bij aanwezig kunt zijn. In deze grote shows zijn vaak grote sterren te gast. Probeer een paar weken voor je bezoek kaartjes te regelen via deze site. Voor The Today Show worden geen tickets verstrekt. Fans kunnen zich eenvoudig buiten verzamelen om de show te vangen, en er zijn vaak beroemdheden en muzikale gasten. Vroeg aankomen (de show begint om 7:00 uur) om een goed plekje te bemachtigen. Wie weet sta je oog in oog met Beyoncé of Justin Timberlake.