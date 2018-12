Dit zijn de tofste foodfestivals ter wereld in 2019

We houden allemaal van eten én van foodfestivals. Reizende foodies weten dat één van de grootste voordelen van reizen is, dat je verrast wordt door nieuwe smaken en ingrediënten in de landen die je bezoekt. Dus wat staat je te doen als je in een vreemd land bent en je hebt de kans? Een foodfestival bezoeken! Skyscanner heeft tien van de leukste foodevents ter wereld opgezet en deelde deze met de lezers van Metro. Voor elke maand van 2019 één!

Januari: Gastrofestival Madrid

Sabor! Sabor! Spanje explodeert in de saaiste maand van het jaar van de heerlijkste gerechten. Wil je af van je winterblues? Dan is dit festival ideaal. Het Gastrofestival duurt maar liefst negentien dagen en het leuke is: het festival heeft veel meer te bieden dan lekker eten alleen. Het event is een mix van culinair eten en andere vormen van creatieve uiting zoals literatuur, muziek, film, theater, fotografie en mode. Er is van alles te doen; van lekker proeven tot culinaire tours en workshops.

Februari: Dubai Food Festival

Als je Dubai culinair wilt ontdekken, kun je het best in februari vertrekken. Tijdens het Dubai Food Festival dat vanaf 21 februari tot en met 9 maart plaatsvindt, zijn er enorm veel food events in de stad en worden er veel bijzondere culinaire aanbiedingen gedaan. Je krijgt onder andere de kans te eten in de beste restaurants voor een leuke prijs door speciale menu’s die alleen in de festivalweken te verkrijgen zijn. De highlight van het festival is het event ‘Taste of Dubai’ waar foodies de kans krijgen te proeven van gerechten van toprestaurants én de bijbehorende internationale chefs te ontmoeten.

Maart: Wildfoods Festival, Nieuw-Zeeland

Wat ooit begon met het in de spotlight zetten van lokale producten in 1990, is uitgegroeid tot één van de wildste en creatiefste foodfestivals aan de westkust van Nieuw-Zeeland: Wildfoods . Op 9 maart vindt het evenement weer plaats. Bezoek een foodie freak show, waar je lokale delicatessen als gefrituurde sprinkhanen, varkenstepels op een stokje en krokodillenzoutjes proeft. Maar maak je geen zorgen: de ietwat minder avontuurlijke eters komen niet om van de honger; er staan ook ‘normale’ gerechten op het menu.

April : Hop on Hop off festival Breda

Al vroeg in het voorjaar kun je in Bourgondisch Brabant terecht voor een foodfestival waarbij speciaalbieren centraal staan. Is dat iets voor jou? Reis af naar het zuiden van Nederland voor het Hop on Hop off festival en maak je keuze uit proeverijen van meer dan driehonderd speciaalbieren van vijftig brouwers, en volop lekkere gerechten bij tal van foodtrucks. Het festival vindt plaats op 5,6 en 7 april.

Mei: Food Festival Zürich

De Zwitserse keuken is zwaar in ontwikkeling! Dat bewijst het Food Festival Zürich van 16-26 mei voor de derde keer. Vorig jaar waren er op dit uitgebreide festival meer dan 60.000 bezoekers die meer dan vierhonderd culinaire hotspots op dit event bezochten. In augustus is er trouwens ook een heel tof Street Food Festival in Zürich te vinden. Tsja, die weten wel wat lekker eten is!

Juni: Rollende Keukens, Amsterdam

In 29 mei tot en met 2 juni is er alweer voor de twaalfde keer het Rollende Keukens foodlovers event in Amsterdam. Dit keer met een extra lange Hemelvaartseditie! Op het Westergasterrein staan dan weer de leukste foodtrucks met (h)eerlijke gerechten en de lekkerste wijnen, bieren en andere drankjes. Bekijk hier meer Amsterdamse foodfestivals.

Juli: Grillstock, Verenigd Koninkrijk

Ondanks de vegan-revolutie is het voor veel foodies ook oké om zo nu en dan nog te genieten van een stukje vlees. En áls je dan toch voor vlees gaat, doe het dan bij Grillstock: een eerbetoon aan de moeder des vleesfestijnen, de Amerikaanse BBQ.

Grillstock ontstond voor het eerst in Bristol, maar nu zijn er ook jaarlijkse gigs in Manchester en Londen. Dus als je het feestje in de ene stad mist, kun je gewoon door naar het volgende foodfeest.

Augustus: CuliNESSE Rotterdam

Van donderdag 29 t/m zaterdag 31 augustus 2019 staat Rottercity weer in het teken van het culinaire muziekfestival CuliNESSE. In Rotterdam-Nesselande kun je wederom genieten van culinaire hoogstandjes van verschillende gerenommeerde restaurants uit de regio, optredens van bekende artiesten en tal van andere activiteiten. De muzikale smaakmakers in 2019 zijn onder andere Waylon en Davina Michelle.

September: Galway Oyster Festival, Ierland

Nog nooit oesters geprobeerd? Pak je kans en vlieg naar de westkust van Ierland, waar al meer dan zestig jaar het oesterseizoen wordt ingeluid met het Galway Oyster Festival eind september. Dwaal langs de zogenaamde ‘seafood trail’, vergaap jezelf aan de ‘oyster shucking skills’ (het kraken van oesters) tijdens de World Oyster Opening Championships en geniet van traditionele Ierse muziek. Er zijn veel gratis evenementen, maar tickets voor de openingsavond kosten zo’n €40.

Oktober: Napoli Pizza Village, Italië

Begin oktober 2019 komen alle locals van Napels bij elkaar voor een eerbetoon aan het meest populaire eten uit Italië: pizza! Een week lang kun je deelnemen aan pizzaworkshops, kijken hoe topchefs het tegen elkaar opnemen in het wereldkampioenschap pizza maken en genieten van livemuziek tijdens Napoli Pizza Village. Maar het belangrijkst: zoveel pizza eten als je wilt! Zoals de beroemde Napolitana (met ansjovis), Marinara (met zeevruchten) en Margherita, die officieel uit Napels komt.

November: Tokyo Ramen Show

De Tokyo Ramen Show staat van 26 oktober tot 5 november volledig in het teken van ramen. Dit is je kans om van deze iconische soep te proeven bij één van de in totaal 36 verschillende verkoopkraampjes, die allemaal in verschillende stijl laten zien in het bereiden van de soep met diverse smaken uit heel het land. De entree is gratis en een kopje ramen kost nog geen €7,00.

December? Nee, nog meer november!