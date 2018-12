Alle (reis)influencers zijn nep, toch?!

Afgelopen week was het weer feest op Instagram: een ‘top-influencer’ heeft maar liefst 500 volgers vijfhonderd dollar afgetroggeld met een influencer-cursus, die uiteindelijk waardeloos bleek te zijn. De discussies lopen weer hoog op, want ze was helemaal niet eerlijk over hoe ze echt zo groot is geworden – ze heeft toch zeker nep-volgers gekocht – en loopt van alles te zeggen over authenticiteit en hard werken. Het is niet zo gek dat het woord ‘influencer’ een nare nasmaak heeft gekregen met alle verhalen die rondgaan. Kan je dus eigenlijk nog wel eerlijk een (reis)influencer worden?

De nepcursus

In eerdere interviews vertelt Aggie (@travel_inhershoes. 893K) openhartig over haar weg naar succes. Aan Husskie zegt ze dat je nooit in een dag groot wordt op Instagram en als je dat ziet gebeuren, is het sowieso op een oneerlijke manier. Toen ze 1000 foto’s had geplaatst, creëerde ze een eerlijke Instagram Story-reeks over wat je niet ziet op Instagram: de vele uren reizen voor die ene foto, alle mislukte foto’s en constant op je mobiel zitten. De moraal van het verhaal was: je moet hard werken en consistent zijn.

Op zich prima advies en helemaal goed verpakt, dus natuurlijk staan er mensen te springen om een cursus van haar te volgen zodra ze die lanceert. Vijfhonderd dollar is voor een online cursus tegenwoordig ook zo gek nog niet en 500 enthousiaste meiden besluiten ervoor te gaan. Na de eerste (vooraf opgenomen) video vraagt Aggie om de cursus te promoten aan vrienden. Maar natuurlijk weet je na één les nog niet wat de waarde is!

Een aantal weken later verdwijnt Aggie helemaal door ‘persoonlijke problemen’ en ‘beperkte Wi-Fi’ tijdens haar Eat, Pray, Love-reis door Azië. De laatste weken van de cursus verschijnen geen video’s meer en niemand kan een terugbetaling aanvragen, want Aggie heeft haar $225.000 al uitbetaald gekregen van het platform. Een van de wannabe-influencers die de cursus deed, besloot haar hele verhaal te delen op de website Medium.com. Inmiddels heeft Aggie op haar Instagram haar ‘oprechte’ verontschuldigingen aangeboden – en heeft er op miraculeuze wijze ineens 30K volgers erbij. Negatieve publiciteit is ook publiciteit natuurlijk.

Van creatief naar schimmig

Sinds Instagram is overgenomen door Facebook is het algoritme (het systeem dat bepaalt welke foto’s jij ziet) helemaal veranderd. Eerst was het allemaal chronologisch, nu zie je alleen nog maar foto’s die Instagram als ‘populair’ ziet. Op zich best een slim idee – Instagram raakt toch een beetje verzadigd – maar het grote probleem is dat je zulke systemen kan foppen. En natuurlijk heeft Aggie dat ook gedaan, anders groei je niet met honderdduizenden volgers in een paar maanden.

Programmamaker Nicolaas Veul besloot een documentaire over Instagram op Instagram te maken: @followme.doc. De nep-likes en –accounts, het kopen van volgers of een blauw vinkje, comment-pods en nog veel meer neppigheid wordt allemaal blootgelegd. Na het kijken van deze reeks geloof je helemaal niet meer in het medium – of de ‘influencers’ die er op zitten. Want eerlijk: iedereen kan zichzelf gewoon ‘influencer’ noemen, ongeacht of je iemand beïnvloed.

Influencers doen alles voor ‘gratis’

De topargumenten om influencer te worden zijn: je krijgt gratis dingen, mag op leuke reisjes en uiteindelijk word je superrijk. Hotels worden doodmoe van influencers die gratis overnachtingen vragen. Het komt misschien als een verrassing, maar gratis spullen en overnachtingen betalen je boterham niet (tenzij je die boterham gratis krijgt omdat je er drie foto’s van gaat plaatsen op je feed). En vanaf wanneer ben je dan eigenlijk een influencer? Als je een ‘gratis ding’ krijgt en er een foto van maakt? Geen wonder dat ineens iedereen zichzelf een influencer noemt.

Geen 9-5: echt de droom

Toch blijft het voor velen een droom om influencer te worden. En sommigen gaan ver om het doel te behalen. Lissette (26) werkte zich zelfs voor $10.000 in de schulden door zich voor te doen als influencer. Ze werd niet gesponsord door alle merken en coffeeshops in NYC, ze betaalde het allemaal zelf. Haar verhaal ging viral en ze mocht aan de slag bij een groot bedrijf als marketeer en inmiddels is ze nog eens 20K gegroeid en vliegen de gesponsorde posts je om de oren. Het is haar toch gelukt!

Stom algoritme

Het is vanaf de andere kant – als influencer met authentieke volgers en een duidelijk doel – soms lastig om niet gedemotiveerd te raken. Als je geen nep-likes koopt en je niet binnen het eerste halfuur duizend likes krijgt, denkt Instagram sowieso dat je foto niet ‘populair’ is en laat je foto daarna niet meer zien aan de rest van je volgers. Inmiddels doet Instagram af en toe een ‘schoonmaak’ en filteren ze verdachte accounts eruit (heel opvallend dat @travel_inhershoes op zo’n dag ineens 40K volgers verloor), maar vooralsnog blijft het algoritme voor velen de boosdoener. Tja, het is ook vervelend als de online wereld net zo oneerlijk blijkt als de echte.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim anderhalf jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.