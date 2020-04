Wie scherp is kan deze dagen een dito smartphone scoren

Superscherpe foto’s, video’s van hoge kwaliteit en heel easy videobellen; het kan allemaal met de kersvers gelanceerde vernieuwde iPhone SE.

Toen Steve Jobs zo’n 12,5 jaar geleden de allereerste iPhone aankondigde, was dat het begin van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin Apple zichzelf voortdurend probeert te verbeteren.

De nieuwste iPhone SE is een voorbeeld van die voortdurende innovatiedrift.

Het toestel heeft zowel aan de voor- als de achterkant een camera. De camera aan de achterkant heeft een krachtige 12-megapixel lens. Hiermee maak je superscherpe foto's, maar is het ook mogelijk om video's te maken van hoge kwaliteit. Filmen in 4K is namelijk mogelijk met de iPhone SE.

Wie er snel bij wil zijn, kan vanaf 17 april bij KPN de iPhone SE kopen als pre-order.

Prestaties van formaat

Wie een bijvoorbeeld een iPhone SE zwart 64GB neemt, verzekert zich van een toestel met prestaties van formaat. Dat komt mede doordat deze nieuwe iPhone is voorzien van een A13 Bionic Chip. Dat is dezelfde chip die de iPhone 11 van power voorziet. Niet alleen merk je dat tijdens gebruik, je merkt het ook als je het toestel níet gebruikt. De accu gaat namelijk een stuk langer mee. Zo hoef je je dus niet druk te maken dat je snel met een lege iPhone komt te staan.

Meer dan bellen

Wat Steve Jobs in januari 2007 natuurlijk goed had gezien, was dat we onze telefoons niet meer alleen zouden gaan gebruiken om te bellen. Dat bellen inmiddels zelfs volledig ondergeschikt is, had hij wellicht niet zo snel voorzien. Maar onze telefoon gebruiken we vooral voor muziek luisteren, Netflixen, gamen en nog veel meer. Het display van de nieuwe SE zorgt ervoor dat dit allemaal een onvergetelijke ervaring wordt.

Het toestel bevat namelijk een 4,7-inch display. Die is vergelijkbaar met het beeldscherm van de iPhone 8. Het scherm van de SE is hiermee ietsje groter dan dat van zijn gelijknamige voorganger.

Specificaties

De de nieuwste SE draait op het nieuwe iOS 13 besturingssysteem van Apple en is spat-, water- en stofbestendig tot 30 minuten en 4 meter diep. Door slijtage - na veelvuldig gebruik - zou dat eventueel minder kunnen worden.

Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren white, black en product (red). Hierdoor word je dus niet alleen goed gehoord, maar vooral gezien met je nieuwste smartphone.