Past je sim only-abonnement nog bij je verbruik?

Veel mensen hebben een sim only-abonnement om te kunnen bellen, sms’en en internetten met hun mobiele telefoon, maar staan er niet vaak bij stil wat de inhoud van dit abonnement is en hoeveel zij hier maandelijks voor betalen.

Toch kan het slim zijn om hier eens in de zoveel tijd wat aandacht aan te besteden, want het kan best zo zijn dat je abonnement helemaal niet bij je verbruik past en je met een ander type abonnement dus een stuk voordeliger uit zou zijn. In deze tekst ontdek je hoe je controleert of je sim only-abonnement nog bij je verbruik past en hoe je een passend abonnement kiest.

Stap 1: je huidige abonnement

Ten eerste is het slim om je te verdiepen in het abonnement dat je op dit moment hebt. Het is handig om te weten wat de contractduur van je abonnement is, omdat je hierna immers je abonnement mag opzeggen en dus eventueel kan veranderen van provider. Vaak is de loopduur van een sim only abonnement een of twee jaar, al zijn er ook abonnementen die maandelijks opzegbaar zijn. Vervolgens kun je kijken wat je maandelijks voor je abonnement betaalt en wat je voor dit geld krijgt. Hoeveel MB aan data en hoeveel belminuten en sms’jes kun je maandelijks gebruiken? Ook kan het handig zijn om te weten wat er gebeurt als je buiten je bundel gaat.

Stap 2: je huidige verbruik

Vervolgens is het van belang om overzichtelijk te krijgen wat je nou eigenlijk per maand verbruikt aan internet, bellen en SMS. Veel providers hebben een eigen app of een persoonlijk account op hun website waar je makkelijk je eigen verbruik kunt raadplegen. Ook heeft je telefoon vaak een functie waarmee je kunt zien hoeveel internet je ongeveer hebt gebruikt. Vaak kan je echter alleen voor de maand waarin je dit checkt kijken hoe het zit met je verbruik. Als je deze maand ongeveer even veel verbruikt als normaal, kan je hier echter toch genoeg uit afleiden. Ben je bijvoorbeeld al halverwege de maand, maar heb je nog 80 procent van je MB’s over? Dan heb je waarschijnlijk meer MB’s in je abonnement dan je nodig hebt. Moet je juist iedere maand extra bijbetalen omdat je meer MB’s gebruikt dan je in je bundel hebt? Dan is een sim only onbeperkt internet misschien geschikter voor jou dan je huidige abonnement. Op dezelfde manier kun je checken hoe het zit met het aantal belminuten en sms’jes dat je in je abonnement hebt. Aan de hand van al deze gegevens kun je tot slot een inschatting maken van het voor jou ideale aantal MB’s, belminuten en sms’jes per maand.

Stap 3: vergelijken maar

Het kan best zo zijn dat je er na het checken van je huidige abonnement en verbruik achter komt dat je huidige abonnement niet de beste of voordeligste optie voor jou is. Zeker als je abonnement bijna afloopt, is het dan slim om op zoek te gaan naar een ander abonnement dat beter bij jouw verbruik past. Sim only vergelijken kan nogal een gedoe zijn, omdat er ontzettend veel verschillende providers zijn, die op hun beurt weer ontzettend veel verschillende abonnementen aanbieden. Als je ongeveer weet hoeveel data, belminuten en Sms’jes je maandelijks verbruikt, hoeft dit echter niet zo moeilijk te zijn. Zo zijn er websites waar je het gewenste aantal MB’s, belminuten en sms’jes kunt invoeren en je vervolgens een overzicht krijgt van abonnementen die bij jouw verbruik zouden passen. Op deze manier kun je makkelijk checken bij welke provider je het voordeligst uit bent.

Overige voorwaarden en nummerbehoud

Let hierbij ook wel op zaken als contractduur, aansluitkosten en overige voorwaarden. Als je een nieuw abonnement bij een andere provider wilt afsluiten, is het belangrijk dat je weet tot wanneer je huidige abonnement loopt, zodat je weet wanneer je nieuwe abonnement in moet gaan. Ook kan het handig zijn om te controleren of je de mogelijkheid hebt tot nummerbehoud, zodat je niet ineens een ander telefoonnummer hebt. Je oude abonnement moet je natuurlijk ook op tijd opzeggen, zodat je niet dubbel betaalt. Soms zegt je nieuwe provider ook automatisch het abonnement af bij je oude provider, maar zorg ervoor dat je dit in ieder geval controleert.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je erachter bent gekomen dat jouw abonnement helemaal niet past bij je verbruik, maar dat je nog een poos aan je abonnement vastzit. Dit hoeft echter niet meteen een probleem te zijn, want bij sommige providers is het mogelijk om je abonnement ook tijdens de looptijd van je contract aan te passen.

Hopelijk heb je door deze tips wat meer inzicht gekregen in jouw mobiele verbruik en weet je nu hoe je het best passende sim only-abonnement voor jouw verbruik kunt kiezen!