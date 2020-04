Het 5G-netwerk: wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Sommige EU-lidstaten stellen de veiling van de 5G-frequenties uit in verband met de coronacrisis. Nederland niet. Het plan is nog steeds om in de loop van juni 2020 de eerste frequentiebanden te veilen.

Naast KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile zullen er waarschijnlijk nog andere partijen meedingen.

Wat is 5G?

De term 5G staat simpel gezegd voor de vijfde generatie mobiele netwerken. Het is de opvolger van het huidige 4G-netwerk. Het grootste verschil tussen 4G en 5G is de snelheid. Waar 4G in Nederland een snelheid tussen 50 en 100 Mbps haalt, zal 5G een maximale snelheid kunnen bereiken van 10 Gbps. Dit is dus 100 keer zo snel als 4G. Het nieuwe 5G-netwerk is nodig om het groeiende dataverkeer te ondersteunen. Er is sprake van een snellere dataoverdracht en het is mogelijk om meer apparaten tegelijkertijd draadloos te laten verbinden. Ook kunnen er op veel grotere schaal apparaten worden aangesloten. Dit noemen we ook wel het zogenaamde Internet of Things (IoT). Ook zal met behulp van 5G de technologie achter de zelfrijdende auto steeds beter worden.

Hoe ver zijn de providers met 5G?

Vodafone loopt op dit moment voorop als het om 5G-testprojecten gaat. Het bedrijf is daarmee actief in negen verschillende landen. Toch zal T-Mobile naar alle waarschijnlijkheid de eerste provider zijn die 5G kan aanbieden. Op dit moment is men, vanwege de integratie met Tele2, bezig om hun netwerk om te bouwen. Bij deze verbouwing wordt het netwerk gelijk geschikt gemaakt voor de komst van 5G. Sinds februari is het mogelijk om een speciaal 5G-abonnement bij T-Mobile af te sluiten. Hiervoor heeft de klant wel een smartphone nodig die deze nieuwe technologie ondersteunt. Ook KPN zit niet stil. De Hussel Mobiel-abonnementen van KPN zijn al geschikt voor 5G. Zodra 5G wordt uitgerold in Nederland, kunnen gebruikers dus gebruikmaken van het 5G-netwerk. Naar verwachting zullen providers vanaf dat moment ook sim only abonnementen met 5G-internet gaan aanbieden.

In het Limburgse Peltheide werd onlangs, vermoedelijk door anti-5G-activisten, een zendmast in brand gestoken. | Foto: AFP

Protest tegen 5G

De angst rondom het nieuwe 5G-netwerk, zorgt al jaren voor zorgen en complottheorieën. Zo was er eind 2018 sprake van een massale spreeuwensterfte in een park in Den Haag. Volgens een aantal mensen zijn deze spreeuwen het slachtoffer geworden van geheime 5G-testen. Daarnaast wordt de uitrol van 5G de laatste tijd in verband gebracht met het ziektebeeld van corona. Er zijn de laatste tijd een aantal 5G-zendmasten in brand gestoken. Providers en de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) denken dat dit mogelijk het werk is van anti-5G-activisten.

Toezichthouder Agentschap Telecom en het RIVM hebben dit jaar onderzoek gedaan naar de straling van 5G. Dit hebben zij gedaan door metingen te doen bij een aantal 5G-proefopstellingen in Nederland. Uit dit onderzoek bleek dat de straling onder de Europese limieten blijft. Wel zeggen wetenschappers dat het belangrijk is om in de toekomst onderzoek te blijven doen naar de mogelijke effecten van 5G. Afgelopen januari was er op de Dam nog een protest tegen de komst van 5G.

