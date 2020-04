Besparen op je telefoonkosten, zo doe je dat

Als je geluk hebt, merk je in je portemonnee niets van de coronacrisis. Maar veel Nederlanders hebben dat geluk niet: zij gaan een financieel lastige tijd tegemoet. Als alle beetjes helpen, doe je er goed aan je telefoonkosten eens onder de loep te nemen.

Overweeg Sim Only

Weken van tevoren speur je het internet af en nauwkeurig weeg je alle opties tegen elkaar af. Een nieuwe telefoon mogen uitkiezen als je abonnement op zijn einde loopt, is een feestje. Maar is het wel echt nodig? Misschien kan je huidige smartphone nog makkelijk een ronde mee. Als dat het geval is - en vaak is dat zo - kun je kiezen voor een Sim Only abonnement. Aangezien je dan niet voor een telefoon hoeft te betalen, scheelt het een hoop in je maandelijkse kosten. Bij KPN vergelijk je gemakkelijk de verschillende Sim Only abonnementen en kun je berekenen wat je bij iedere optie kwijt bent (en natuurlijk wat je zou besparen!).

Niet het nieuwste van het nieuwste

Tegenwoordig komt er iedere week wel ergens een nieuw toestel uit. Hoe verleidelijk het dan ook is om voor het nieuwste van het nieuwste te gaan: nodig is het vaak niet. Neem de tijd om online wat toestellen met elkaar te vergelijken. Vaak verschilt de wat eerdere versie niet een zo veel van de allernieuwste. Qua specificaties dan, want de prijs van de nieuwe versie ligt vaak stukken hoger. Houd ook rekening met jouw eigen telefoongedrag. Ben je geen professionele fotograaf dan is bijvoorbeeld de iPhone XR een prima optie. Die shop je voor bijna 400 euro minder dan de allernieuwste versie. Prima deal!

Kies voor een refurbished toestel

Als je oude telefoon het heeft begeven of dat zeer binnenkort gaat doen, is het makkelijk om te kiezen voor een nieuw toestel. Een splinternieuwe telefoon is leuk - we krijgen allemaal vlinders in onze buik als dat doosje open gaat - maar helemaal nodig is het niet. Een refurbished toestel is net zo goed en heeft ook nog eens garantie. Oh, en… refurbished toestellen zitten net als ‘echt’ nieuwe toestellen netjes ingepakt. De vlinders hoef je dus niet eens te missen!

Let op met verlengen

We hebben ons er zelf ook regelmatig schuldig aan gemaakt, want hoe makkelijk is het om het abonnement dat je hebt ‘gewoon’ te verlengen? Te makkelijk. Vaak is er in de tussentijd van alles veranderd in je persoonlijke situatie en past je huidige abonnement niet meer bij je huidige levensstijl. Thuis, bij vrienden, in café’s en zelf in winkels: WiFi vind je tegenwoordig overal. En hoe vaak bel je mensen nog - niet via WhatsApp of andere programma’s? Hoog tijd dus om eens goed te kijken naar jouw abonnement!