Belangrijkste IT-trends van dit jaar

Technologie is iets dat nooit stilstaat. Daarom zijn er ieder jaar nieuwe ontwikkelingen te vinden op het gebied van IT.

Veelal zijn dit trends die een vervolg zijn op de trends van het jaar ervoor. Ook zien we regelmatig nieuwe IT-ontwikkelingen die het desbetreffende jaar juist haar intrede doen. Voor 2020 zijn er verschillende IT-trends op te noemen die interessant zijn om eens naar te kijken. De kans is namelijk groot dat jij er in je werkgebied mee te maken krijgt, mits je in de computer- of mediabranche of bij een IT bedrijf werkt.

Voorspellingen omtrent IT van Gartner

Ieder jaar voorspelt researchbedrijf Gartner de tien meest opvallende IT-trends van dat jaar. Eerder in 2020 kwam het bedrijf met de lijst voor dit jaar. Wat hierbij voornamelijk opviel, was de buzz rondom veiligheid en vertrouwen. Deze twee begrippen staan centraal in de IT in 2020. De grootste vraag die hierbij gesteld wordt, is hoe lang de mens ‘alleen maar mens kan blijven’. Dat klinkt wellicht een beetje vreemd, maar komt niet uit de lucht vallen. De IT-trends van 2019 volgens Gartner lieten ook al zien dat artificial intelligence en machine learning steeds meer taken van de mensen aan het overnemen waren. Ook dit jaar blijven dergelijke trends van groot belang.

Mensen willen transparantie van machines

Een van de nu al zichtbare trends voor dit jaar is transparantie en traceerbaarheid van apparaten en machines. Dit is het jaar dat er in verhouding meer beslissingen worden gemaakt door machines, zonder dat daar een mens voor nodig is. Dit heeft allemaal te maken met de opmars van artificial intelligence en het vertrouwen krijgen in die kunstmatige intelligentie. Niet iedereen is namelijk direct overtuigd van het kunnen van machines. Daarom is er transparantie nodig; men moet begrijpen hoe computers en apparaten tot bepaalde beslissingen komen en op die manier jouw leven gemakkelijker kunnen maken.

We leven in een maatschappij waarin we heel vaak ‘aan’ staan, waardoor het eigenlijk wel heel prettig is om af en toe een taak aan een robot over te laten. Hierdoor willen steeds meer mensen transparantie in dergelijke apparaten en de verzameling van hun gegevens. Voor nu gebeurt dit vaak nog in lastige computertaal; het is tijd dat dat omgevormd wordt in hapklare taal die gemakkelijk te begrijpen is voor jong en oud.

Edge computing en distributed cloud

Hierbij wordt uiteraard ook gekeken naar de cloud en de mogelijkheden daarvan. In 2020 zullen we steeds meer gebruik gaan maken van zogeheten edge computing en distributed cloud. We gaan namelijk een stapje verder dan de standaard cloud waarin je van alles op kunt slaan en van waaruit je op een andere locatie bestanden kunt halen. Met name voor het bedrijfsleven is een nieuwe ontwikkeling op dit gebied meer dan nodig: de hoeveelheid data die via de cloud wordt verstuurd is namelijk enorm. De kans is groot dat dit met de ontwikkeling van 5G nog veel groter zal zijn. Voor bedrijven is het cruciaal om bij bepaalde bestanden en informatie te kunnen. Daarom is edge computing in combinatie met distributed cloud van groot belang.

Bij edge computing worden bepaalde berekeningen gemaakt of gegevens verzonden aan de rand van het netwerk (de vertaling van het woord). Dat betekent dat belangrijke programma’s kunnen blijven draaien zonder dat de ‘ruimte’ van de cloud daarvoor nodig is. Hierbij kun je denken aan een device, zoals een datacenter, dat vlak bij de locatie staat waar die gegevens nodig zijn (distributed cloud). Op het moment dat alle berekeningen zijn uitgevoerd of gegevens zijn verwerkt wordt het geheel alsnog naar de cloud gestuurd, maar dan pas op een punt dat het rustiger is op het netwerk.

Autonome apparaten in 2020

Hoewel er nog veel meer interessante trends zijn volgens de lijst van Gartner is er in ieder geval nog één die bespreken moet worden: autonomie van apparaten en machines. Zoals hierboven beschreven, heerst de vraag hoe lang wij als mens alleen maar mens kunnen blijven. Het antwoord daarop is moeilijk, omdat we vandaag de dag al veel hulp krijgen van intelligente apparaten. Misschien gebruik je zelf al Google Home of maak je regelmatig gebruik van Siri op je iPhone. Tegenwoordig zijn er al heel wat autonome apparaten waar we geen weet van hebben. Dergelijke machines worden echter nog wel in de gaten gehouden door een door de mens gecontroleerde omgeving.

Een opvallende nieuwe trend op dit gebied zal de samenwerking tussen autonome apparaten zijn. Dit is nodig om de grote connectiviteit van het zogeheten Internet of Things te stimuleren. Er wordt al veel gediscussieerd hoe deze samenwerkingen kunnen worden ingevuld, met name op groter vlak. Eén van de ideeën is bijvoorbeeld om een machine uit te vinden die op basis van de hoeveelheid mensen op één plek extra autonome bussen of taxi’s in zou kunnen zetten. Op die manier is er direct aanbod op een vraag die waarschijnlijk even later zal plaatsvinden. Wat deze ontwikkelingen exact zullen gaan doen, is nog maar even de vraag. Het is in ieder geval wel leuk én interessant om het in de gaten te houden.

