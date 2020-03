Flinke toename internetgebruik, maar geen reden voor paniek

Doordat bijna iedereen gevraagd is thuis te werken door de regering en kinderen niet naar school kunnen, is het internetgebruik fors toegenomen. Maandag zagen de providers een flinke piek.

Op maandag 16 maart, de eerste echte thuiswerkdag, ging er op het drukste punt maar liefst 6,5 terrabite per seconde doorheen bij het grote internetknooppunt van Nederland AMS-IX. Dat was een stijging van 12 procent ten opzichte van de week ervoor.

Netwerk houdt het prima

Toch is er geen reden om te vrezen voor overbelasting, zegt een KPN-woordvoerder tegenover Bright. „We zien een forse stijging doorzetten, maar het netwerk houdt het goed. We houden ons netwerk altijd real-time in de gaten, maar zeker nu wordt elke dag de status geëvalueerd."

Ook bij Ziggo is er geen paniek. „We hebben voldoende beschikbaarheid in ons netwerk, ook tijdens een piek die we maandagochtend zagen." Wel heeft de provider al het niet-noodzakelijk onderhoud voor de komende drie weken opgeschort.

Overcapaciteit

Het Amsterdamse AMS-IX, is niet alleen verantwoordelijk voor een groot deel van het Nederlandse netwerk, maar ook internationaal gezien moet het een hoop verwerken. Toch maakt het zich geen zorgen. „We hebben een maximale poortcapaciteit van 34 terabit per seconde. Vroeger verdubbelde het internetverkeer per jaar, dus we hebben een overcapaciteit ingebouwd."