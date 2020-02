De vijf grootste voordelen van een refurbished iPhone

Waarschijnlijk is de refurbished-hype jou ook niet ontgaan. Wat zijn de voordelen als het om een iPhone gaat?

Refurbished betekent letterlijk ‘gereviseerd’. Dat houdt in dat gebruikte producten opgekocht, gecontroleerd en opgeknapt worden door bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Het is tegenwoordig meer dan normaal dat je beschikt over refurbished producten. Denk hierbij aan een laptop en een monitor voor een pc en smartphones. Wat betreft de smartphones is de refurbished iPhone het meest populair. Er zitten veel voordelen aan het hebben van een refurbished iPhone. In dit artikel zullen we verder in gaan op de vijf grootste voordelen van het kopen van een refurbished iPhone.

Uitgebreide controle op meer dan vijftig punten

Een gebruikte iPhone doorloopt een uitgebreid controleproces voordat het een refurbished iPhone wordt. Dit houdt in dat de gebruikte iPhone op meer dan vijftig punten wordt gecontroleerd. Onderdelen die niet meer naar behoren functioneren, worden vervangen door onderdelen van topkwaliteit. Denk hierbij aan een batterij die niet meer goed werkt, of een niet werkende oorspeaker. Nadat de minder functionerende onderdelen vervangen zijn, doorloopt de iPhone weer hetzelfde controleproces. Je wilt natuurlijk zeker zijn van je aankoop, en dat wordt door dit uitgebreide controleproces verzekerd.

Tot 60 procent besparen op je aankoop

Het grootste voordeel van het hebben van een refurbished iPhone is het geld dat je er mee kunt besparen ten opzichte van een nieuwe iPhone. Het prijsverschil kan zelfs oplopen tot 60 procent. Dit is ideaal wanneer je toch niet zo veel geld wilt uitgeven aan een nieuwe smartphone. Het kan dus enorm schelen in de portemonnee. Om een voorbeeld te geven, kun je een refurbished iPhone X vergelijken met een nieuwe iPhone X uit de winkel. Een nieuwe iPhone X kost al gauw meer dan 700 euro, terwijl een refurbished iPhone al te verkrijgen is voor een prijs van 500 euro. Zo bespaar je 200 euro.

Schaarse grondstoffen worden bespaard

Duurzaamheid is een begrip dat steeds belangrijker wordt in onze samenleving. We leven eigenlijk steeds meer in circulaire economie. Dit is een economisch systeem met gesloten kringlopen waarin onderdelen, grondstoffen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen. Dit gebeurt doordat materialen gerecycled worden en producten opnieuw gebruikt worden. Door het aanschaffen van een refurbished iPhone draag jij je steentje bij aan een beter milieu. Jij zorgt ervoor dat de gebruikte iPhone een tweede leven krijgt en de levenscyclus wordt verlengd van het toestel. De schaarse grondstoffen die anders gebruikt zouden worden voor het produceren van een nieuw toestel worden hierdoor bespaard.

Een lange garantietermijn

Een ander belangrijk voordeel van een refurbished iPhone is de lange garantietermijn. Apple hanteert een maximale garantietermijn van een jaar en je kunt eventueel extra garantie bijkopen. Met een refurbished iPhone kun je vaak genieten van een garantietermijn van twee jaar. Een garantietermijn van twee jaar wordt door bijna alle grote aanbieders gegeven op hun refurbished iPhones. Hierdoor ben jij beter uit met het aanschaffen van een refurbished iPhone dan wanneer jij een nieuwe iPhone aanschaft.

Lees altijd wel de garantievoorwaarden van een bedrijf door. Dit kost je maar enkele minuten, maar zo ben jij er zeker van dat je nergens overheen gelezen hebt. Naast de voorwaarden van een garantie zijn ook beoordelingen een belangrijke graadmeter om de kwaliteit van een bedrijf in te schatten, kijk naar het aantal beoordelingen en natuurlijk het cijfer.

Wanneer je nog steeds niet tevreden bent, is er nog altijd de mogelijkheid om je product binnen veertien dagen te retourneren. Hier heb je als consument het wettelijk recht op.

Bij de meeste aanbieders loopt dit zelfs op tot dertig dagen. Hierdoor hoef je je geen zorgen te maken over je aankoop. Je bent binnen deze termijn altijd verzekerd dat jij je geld terugkrijgt.

Geen BKR-registratie

Bij het kopen van een nieuwe smartphone met abonnement krijg je een BKR-registratie. Dit houdt in dat het Bureau Kredietregistratie (BKR) noteert dat jij een lening hebt afgesloten voor je nieuwe smartphone. Dit kan ervoor zorgen dat je geen nieuwe leningen meer kunt afsluiten of verplicht bent om een lagere hypotheek af te nemen. Bij het aanschaffen van een refurbished iPhone of een refurbished iPhone met abonnement vervalt de BKR-registratie.

Samenvattend, de volgende voordelen van een refurbished iPhone zijn in dit artikel benoemd: een uitgebreide controleproces, een flinke prijsbesparing, goed voor het milieu, een lange garantietermijn en geen BKR-registratie. Zo kun je de overweging te maken om over te stappen en een refurbished iPhone te gaan gebruiken.

