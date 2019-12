Van A4-tje tot een huis: printer blijft zich ontwikkelen

Techniek staat voor niks. Wat voor gemakken zijn er zoal niet ontwikkeld door de jaren heen? Eén van de fijnere ontwikkelingen die we meegemaakt hebben, is het overbodig maken van de onhandige typemachine door de computer en de printer.

Ook dat lijkt alweer eeuwen geleden. Inmiddels printen we namelijk wel meer dan alleen onze teksten. Wat kun je tegenwoordig eigenlijk allemaal uit een printer zien komen?

Die ouwe trouwe printer

Met alle nieuwe opties die we tegenwoordig wat betreft printen hebben, zou je bijna vergeten dat we ook nog gewoon op papier kunnen printen. Dat is geen wereldwonder meer in deze tijd, hoewel een printer eigenlijk net als een kat is: het is een nukkig apparaat dat je alleen dient wanneer hij er zin in heeft. Ze leiden een eigen leven, die printers, en onderscheiden zich ook nog door verschillende en vaak dure cartridges. Gelukkig is het zo dat diverse soorten cartridges ook goedkoop te krijgen zijn van een andere fabrikant dan die van de printer, terwijl ze gewoon werken. Zo kun je zonder twijfel ook je buurman die niet de moeite heeft genomen om een printer te kopen op z'n tijd voorzien van een printje zonder dat je handen vol geld hoeft te kosten.

Printen op textiel

Het is niet zo bijzonder meer dat er op textiel geprint kan worden. Sommige huis-tuin-en-keukenprinters kunnen dit al, en er zijn al jarenlang adressen waar je shirts en truien kunt laten bedrukken met je bedrijfslogo of een feestelijke tekst. Maar heb je je ooit afgevraagd hoe stoffen aan al die verschillende patronen komen? Van Hawaiishirts tot kerstpatronen, je kunt het zo gek niet bedenken of het is te koop in de vorm van een kledingstuk. Ook deze zaken kunnen tegenwoordig gewoon uit een specialistische printer rollen, wat ontwerpers van mode een wereld aan mogelijkheden biedt. Een voornaam verschil tussen deze vorm van printen en het eerdergenoemde bedrukken van textiel, is dat de bedrukking in dit geval in de stof moet trekken. Ook voor de hobbyist is dit mogelijk: er zijn aanbieders te vinden die jouw ontwerp per strekkende meter voor je kunnen produceren.

Objecten printen

De 3D-printer heeft de horizon nog verder verbreed. Het biedt de mogelijkheid om objecten te ontwerpen en deze simpelweg af te drukken. Daarbij kun je denken aan prullaria die je bij je Happy Meal krijgt, maar er is veel meer mogelijk. Sinds 1983, toen 3D-printen voor het eerst gedaan werd door een dop voor een oogspoelfles te produceren, zijn er veel interessantere producten uit de printer gerold die in de toekomst nog veel zouden kunnen gaan betekenen. Wat te denken van een bionische arm, bijvoorbeeld? Dit opent een hele nieuwe wereld op het gebied van protheses. Ook zijn er al custom made gitaren geprint, wat in potentie inhoudt dat je je eigen gitaren kunt gaan ontwerpen. Er is met behulp van een 3D-printer ook al een automatische grasmaairobot geproduceerd. Het is zelfs al mogelijk om suikergoed uit een 3D-printer te laten rollen en dan is het nog geschikt voor consumptie ook. Er kan met recht gezegd worden dat de 3D-printer een ware revolutie teweegbrengt.

Huizen printen

Die revolutie kan zich ook voltrekken bij een actueel probleem: woningbouw. Geloof het of niet, maar er rollen tegenwoordig ook huizen uit 3D-printers; en dat blijkt ook nog eens veel goedkoper te zijn dan het traditionele bouwen. In de Eindhovense wijk Meerhoven verschenen dit jaar vijf betonnen woningen die uit een 3D-printer zijn gerold. Dat lijkt een unicum, maar in China deed men dit in 2013 al voor het eerst. Het bouwbedrijf Winsun leverde op deze manier in dit jaar tien huizen. Drie jaar later werd ook op deze manier een kantoorgebouw in Dubai vervaardigd door hetzelfde bedrijf. In 2017 leverde het Russische bedrijf Apis Cor een huisje van 37 vierkante meter voor de productiekosten van 9600 euro. In Nantes in Frankrijk staat sinds 2018 een op een goedkope manier vervaardigd huis dat uit een 3D-geprint kwam. In El Salvador komen volgend jaar honderd 3D-geprinte huizen van 60 vierkante meter groot met een huiskamer, slaapkamer en veranda. Het printen hiervan duurt een halve tot een hele dag en de productiekosten van het zijn slechts 400 dollar. Dus die aanbouw die je wellicht in gedachten hebt voor je huis, kan in de toekomst misschien véél goedkoper gebouwd worden.