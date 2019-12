De slimste cadeautjes voor onder de kerstboom

Alles leuk, aardig en gezellig de komende kerstdagen, maar ja. Die stress ook altijd over de cadeaus voor die familie of je vrienden. Zij hebben toch alles al?

Voor wie met zijn of haar handen in het kerstcadeau-haar zit, heeft Huawei voor jou misschien een slimme oplossing. Denk aan de perfecte watch voor je workout, ideale oordopjes om ongestoord muziek te luisteren en een telefoon, waarmee je bovendien alles kunt connecten, om prachtige foto’s te maken.

Tijd voor fitness met de HUAWEI WATCH GT 2

Een smartwatch voor koplopers wordt dit slimme horloge wel genoemd. Maar je hoeft niet per se voorop te hollen of de beste sporter te zijn natuurlijk, als je tijdens het sporten de WATCH GT 2 draagt. Deze smartwatch is een ideale gadget voor sporters met smaak. Naast een elegant design heeft de WATCH GT 2 vijftien fitnessfuncties die je helpen om fit te blijven. Ook handig is de HUAWEI TruSleep die je slaappatroon in de gaten houdt, zodat je goed kunt herstellen na een inspanning. Verkrijgbaar in 42 en 46 mm.

Wereld uit, muziek aan met de HUAWEI FreeBuds 3

Wat een uitkomst: de FreeBuds 3 zijn namelijk draadloze oordopjes met noise cancellation. Simpel vertaald is dat de wereld buiten sluiten zodat niemand je stoort als je naar je favoriete muziek luistert. De oordopjes gaan vier uur mee, of twintig uur in combinatie met het oplaaddoosje. Daar kun je dus wel een tijdje mee op reis. Of die FreeBuds 3 in je oren stoppen tijdens het kerstdiner natuurlijk. Gezellig zullen je schoonmoeder en je irritante neefje dat niet vinden, maar ja: die hoor je toch niet.

Een buddy met stijl: de HUAWEI P30 Pro

Metro testte de P30 Pro al eerder en schoot er foto’s mee in Parijs. Deze artistieke telefoons behoren tot de beste smartphonecamera’s ter wereld. Met de lowlight functie kan je hele kerstfamilie zelfs tijdens de letterlijk donkere dagen prima worden vastgelegd. Voor wie een beetje van fotograferen houdt – en op social media willen we allemaal de fotograaf uithangen, toch? – is de P30 Pro je creatieve buddy. De telefoon is er nu in twee nieuwe kleuren: Misty Lavender en Mystic Blue.

Fijne kerstdagen!