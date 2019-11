Perfect voor ouders met sportende kids: de verwarmde opvouwstoel!

Shoppen doen we in Nederland steeds vaker via onze smartphone, blijkt uit onderzoek. We kiezen voor gemak, durven het meer dan enkele jaren geleden en ook ouderen hebben 'de smaak' van de mobiel te pakken.

Dat Nederlanders van online shoppen houden is bepaald niet onbekend. Sterker nog: we staan in de top 5 online winkelen van Europa, omdat we er met z’n allen flink wat van af shoppen. Weliswaar op nummer 5, mensen in landen als Luxemburg en Duitsland kopen nóg meer producten via het wereldwijde web. Opvallend feitje hierbij is dat we steeds meer items online aanschaffen via onze mobiele telefoon. De aankopen die met een smartphone worden gedaan zijn de afgelopen vier jaar vrijwel verdubbeld, blijkt uit cijfers van een onderzoek van Telecompaper Consumer Insights. Hierbij werd gekeken naar het aantal consumenten dat minstens één keer per maand online shopt en die bestelling betaalt via hun smartphone. Tussen juli 2015 en juli 2019 is dit aantal flink gegroeid met een percentage van maar liefst 200 procent.

Onderzoek over online aankopen