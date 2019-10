Verdubbeling stijging aankopen met smartphone

Shoppen doen we in Nederland steeds vaker via onze smartphone, blijkt uit onderzoek. We kiezen voor gemak, durven het meer dan enkele jaren geleden en ook ouderen hebben 'de smaak' van de mobiel te pakken.

Dat Nederlanders van online shoppen houden is bepaald niet onbekend. Sterker nog: we staan in de top 5 online winkelen van Europa, omdat we er met z’n allen flink wat van af shoppen. Weliswaar op nummer 5, mensen in landen als Luxemburg en Duitsland kopen nóg meer producten via het wereldwijde web. Opvallend feitje hierbij is dat we steeds meer items online aanschaffen via onze mobiele telefoon. De aankopen die met een smartphone worden gedaan zijn de afgelopen vier jaar vrijwel verdubbeld, blijkt uit cijfers van een onderzoek van Telecompaper Consumer Insights. Hierbij werd gekeken naar het aantal consumenten dat minstens één keer per maand online shopt en die bestelling betaalt via hun smartphone. Tussen juli 2015 en juli 2019 is dit aantal flink gegroeid met een percentage van maar liefst 200 procent.

Onderzoek over online aankopen

Waar in 2015 nog slechts 22 procent van de consumenten aangaf dat hij of zij online een aankoop deed via een smartphone, ligt dit aantal nu rond de 40 procent van de Nederlandse consumenten. Hierbij werd gekeken naar mensen die niet alleen browsen via hun telefoon, maar die daadwerkelijk een aankoop doen en de betaling via de smartphone laten plaatsvinden. In dit onderzoek van het panel van Telecompaper Consumer Insights werd gekeken naar twee productgroepen: algemene producten, zoals boeken, huis-, tuin- en keukenspullen, cadeaus en kleding en items die speciaal zijn bedoeld voor de smartphone, zoals het aanschaffen van apps maar ook het kopen van telefooncases, headsets en andere accessoires. Een opvallende groei hierbij is te zien in de aankopen van de laatste groep: steeds meer consumenten shoppen hun telefoonaccessoires van MobileSupplies.nl of een andere webshop via hun smartphone. Omdat je je mobiele telefoon letterlijk bij de hand hebt, is het ontzettend gemakkelijk om voor dat apparaat aankopen via je smartphone te doen. Extra prettig hierbij is dat je de bestelling direct via je smartphone kunt betalen: via PayPal, met je creditcard of gewoon via de applicatie van je bank. Daarnaast kun je dergelijke aankopen overal doen, mits je een goede en veilige internetverbinding hebt. Of je nu lekker in bed ligt of even moet wachten op de bus; een aankoop via je smartphone is zo gedaan. Gemak staat dus zeker voorop bij online winkelen.

Foto: Colourbox

Online kleding en sportartikelen kopen is populair

Naast het online kopen van apps en accessoires voor je smartphone, is het shoppen van kleding en sportartikelen via je telefoon ontzettend populair. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft weleens via internet kleding of sportartikelen besteld. Uit cijfers van CBS blijkt dat er in 2017 ten opzichte van 2007 door drie keer zoveel consumenten kleding of sportspullen is besteld via welk device dan ook. In 2017 had 57 procent van de Nederlanders al eens online kleding geshopt, waarvan een groot deel via een mobiele telefoon is opgezocht en betaald. Ook is Nederland koploper van het online shoppen van levensmiddelen. In 2017 kocht 29 procent van de Nederlanders hun levensmiddelen via internet. Hoeveel procent hiervan dergelijke aankopen deed met een mobiele telefoon is niet bekend, maar op basis van de groeiende cijfers van het bovenstaande onderzoek kunnen we ervan uitgaan dat ook dit percentage wat betreft smartphonegebruikers gestegen moet zijn.

Waarom shoppen we meer via smartphone?

Er zijn verschillende redenen te vinden waarom we vandaag de dag steeds vaker iets kopen via de mobiele telefoon. Een van de redenen is dat steeds meer mensen toegang hebben tot internet via tablets en smartphones. Kijken we naar een aantal jaren terug dan, zien we dat bijvoorbeeld in de oudere leeftijdscategorieën minder aankopen online werden gedaan dan nu. Steeds meer senioren beschikken over een smartphone waarmee ze onder andere online kunnen shoppen. Uit hetzelfde onderzoek van Telecompaper blijkt dat bijna de helft van de consumenten in Nederland, namelijk 45 procent, vier jaar geleden aangaf dat ze voor hun smartphone nooit online een product of een accessoire zouden aanschaffen. Gaan we naar 2019 dan is dit percentage al gedaald naar 28 procent. Steeds meer mensen staan dus open voor het online shoppen via hun mobiele telefoon. De toegang tot internet en het gemak van online winkelen met je smartphone kunnen hier zeker aan bijdragen. Ook zijn steeds meer webshops goed toegankelijk via een mobiele telefoon. Een groot deel van de webwinkels heeft een eigen applicatie waarin je net zo gemakkelijk kunt shoppen als via een website op je laptop of desktop. Tel daarbij op dat online winkelen sneller gaat dan wanneer je even de stad in moet en het is meer dan logisch dat steeds meer mensen aankopen doen met hun mobiele telefoon.