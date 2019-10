E-health: 4 keer profiteren van technieken gezondheidszorg

E-Health is een relatief nieuwe term. Hieronder valt eigenlijk alle medische zorg door middel van nieuwe technologieën, die mensen zelf kunnen regelen.

Dat kan gaan van een vrij eenvoudige grijparm aan een rolstoel tot een prachtige app om meer en gezonder te gaan bewegen. Wil jij weten hoe je kunt profiteren van de modernste technieken op het gebied van zorg? Dit zijn vier manieren om E-Health te gebruiken.

1 Dokter op Zak

Een van de mooiste dingen van E-Health is dat je niet voor elk wissewasje naar de huisarts hoeft. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van Dokter op Zak. Deze app, speciaal voor mensen met een FBTO zorgverzekering , heeft een aantal handige features. Je kunt zowel op werkdagen als in het weekend chatten met een echte dokter, die je meteen tips kan geven voor jouw situatie. Bovendien kun je de Dokter op Zak ook gebruiken in het buitenland. Heb jij gekke uitslag, een zere keer of andere vervelende klachten? Via de app vraag je adviezen en hoef je dus niet direct naar de dokter. Er zijn ook andere applicaties die ongeveer op dezelfde manier werken.

2 Apps voor gezonder leven

Er zijn naast Dokter op Zak nog meer handige apps voor een gezonder leven. Denk bijvoorbeeld aan apps waarmee je kunt bijhouden hoeveel je eet. Erg handig als je wilt afvallen! Verder zijn er apps die je stimuleren om meer te bewegen, speciaal afgestemd op jouw situatie. Dus ook ideaal als je aan het revalideren bent. Dit type apps voor een gezonder leven is ook fijn voor ouderen, omdat ze een extra steuntje in de rug bieden. Van het beginnen aan stevige wandelingen tijdens het werk tot het simpelweg oefenen van bepaalde spiergroepen, er zijn diverse applicaties die je helpen om gezonder te leven.

3 Slimme technologie

Naast applicaties die je helpen bij je gezondheid, zijn er ook andere technologische ontwikkelingen. Zo is er bijvoorbeeld een robotarm die op een rolstoel kan worden gemonteerd. De robotarm is handig om spullen op te rapen, maar ook voor andere kleine taken. Een speciale versie een robotarm die je helpt met eten zodat je niet langer gevoerd hoeft te worden. Erg fijn voor mensen die beperkingen hebben in hun handen, armen of schouders. Een aantal van deze technologieën wordt vergoed door zorgverzekeraars. Met name FBTO is een koploper in deze moderne ontwikkelingen.

4 Gezondheidstrackers

Er is nog een categorie E-Health: gezondheidstrackers. Deze trackers zijn kleine apparaatjes die metingen doen voor je gezondheid. Dan heb je het bijvoorbeeld over een sensor op de bovenarm die kan aangeven hoe het staat met het glucose gehalte in het bloed. Praktisch voor diabetici, die niet meer voortdurend hoeven te prikken om hun waarde te bepalen. Een Smart Bracelet kan de hartslag in de gaten houden en geeft een seintje als er sprake is van een hartritmestoornis of hartstilstand. En er is een armband die regelmatig even de bloeddruk

opneemt. Dit type trackers is handig voor specifieke problemen waarvoor je vroeger telkens naar een dokter moest om de waardes te laten meten.

E-Health bestaat in veel soorten. Het kunnen applicaties zijn, maar er zijn ook andere toepassingen. Slimme technologieën maken het leven makkelijker en gezonder. En gezondheidstrackers kunnen bepaalde waardes in de gaten houden om te voorkomen dat je plotseling klachten krijgt. Zo is E-Health een hele goede hulp op het gebied van gezondheidszorg en kunnen artsen meteen worden ingelicht als er ergens medische hulp bij nodig is.