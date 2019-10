De 5 meest verkochte zomergadgets van 2019

We hebben de zomer van 2019 net achter de rug en het was toch hét seizoen van de heerlijk zonnige vakanties, allerhande festivals of luieren op het strand. We maakten het gezellig met vrienden en familie, en het zonnige weer nodigde uit om af en toe een uitstapje te maken. Deze vijf gadgets maakten van je zomerse uitjes een geslaagde activiteit.

Popsocket

Popsockets zijn lang niet alleen voor influencers of socialmediaspecialisten weggelegd. Het kleine hebbeding is een grote hulp voor wanneer jij bijvoorbeeld de perfecte foto wil maken. Een popsocket is een kleine rubberen gadget die je achteraan op je smartphone kan kleven. Het heeft de vorm van een zandlopertje met twee zuignapjes en heeft vaak leuke en originele tekeningetjes.

Een popsocket wordt voor van alles en nog wat gebruikt. Ben jij nogal onhandig? Dan is deze gadget ideaal om wat meer grip op je telefoon te krijgen. Je kunt namelijk je vingers stevig om de zuignapjes klemmen, terwijl je ondertussen een selfie maakt. Is de kans dat je telefoon in het water valt, ook meteen minder groot. Dankzij de twee zuignappen kun je je tablet of smartphone ook ergens neerzetten zonder dat hij omvalt. Handig om even het thuisfront op te bellen via je camera wanneer je op reis bent. Of twee popsockets achterop je telefoon zijn onder meer handig om je bedrading op te rollen, zodat deze niet in de weg zit.

Micro SD-kaart

Al die foto’s en filmpjes moet je natuurlijk ergens kunnen opslaan. Om voldoende ruimte op je telefoon te hebben of in je fototoestel kun je daar een extra micro SD-kaart in stoppen.

Vaak zijn telefoons met een groot geheugen een stuk duurder dan telefoons die een kleiner geheugen hebben. Het is veel goedkoper om een extra micro SD-kaart aan te schaffen. Deze kaart kun je namelijk makkelijk verplaatsen van telefoon naar computer.

Bluetooth speaker

Wil je scoren bij je vrienden? Een lekker muziek zet altijd de juiste toon, maar van het blikkere geluid uit je telefoonspeaker wordt niemand blij. Een Bluetoothspeaker is daarom een handig gadget om bij je te hebben. Zo'n Bluetooth speaker neemt namelijk maar weinig plaats in.

Leuk voor op de camping of aan het strand. Zet via je smartphone wat muziek op. Via Bluetooth kan je het toestel verbinden met de luidspreker en de deuntjes knallen uit je speaker. Een toestel is niet groter dan een bierblikje, het past dus perfect in je rugzak of in je handtas!

Telefoonhouder auto

Om veilig met Google Maps te kunnen rijden of handsfree te bellen, is een telefoonhouder voor de auto een topgadget deze zomer. Onze smartphone is een onmisbaar toestel geworden. We gebruiken hem als fototoestel, gps, om mee te bellen, en ga zo maar door. Het is dus ondenkbaar dat je je telefoon niet in de wagen zou kunnen gebruiken (tenzij hij leeg is, maar daar komen we zo op).

Een telefoonhouder voor in de auto bestaat in vele vormen. Zo heb je een type dat je aan je voorruit kunt kleven. Handig hier is dat je je telefoonhouder overal kunt installeren. Maar je kunt een telefoonhouder auto ook laten inbouwen. Op die manier kun je bijvoorbeeld aansluiting maken met een microfoon en luidspreker in je auto. Dit maakt bellen in de auto een stuk veiliger.

Powerbank

We kennen hem allemaal, maar we krijgen er geen genoeg van. Is jouw telefoon niet leeg, dan is die van je vriend, moeder of festivalmaatje dat wel. Smartphones, tablets of camera’s; ze verbruiken allemaal nogal wat energie. Het is daarom ideaal om een extra energiebron bij de hand te hebben. Zeker wanneer je ergens op een afgelegen strandje aan het ontspannen bent of als je op een festival niet in de rij wilt staan om je telefoon op te laden.

Een powerbank bestaat in vele vormen en heeft zelfs meerdere oplaadcapaciteiten. Je hebt versies die je alleen kunt opladen via een USB-oplaadkabel, maar er zijn ook powerbanks met een ingebouwd zonnepaneeltje voor extra elektriciteit. Je kunt vaak meerdere toestellen in één keer opladen. Zo weet je zeker dat je niet zonder batterij zult komt te zitten (of dansen of staan), op de momenten dat het er echt toe doet.