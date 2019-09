Mario Kart op smartphone, deze klassiekers speel je ook

Je hoeft niet langer achter je gameconsole te kruipen om de racewagen van Mario te besturen. Het spel is nu ook beschikbaar voor iOS en Android. Deze klassieke games kun je ook op je smartphone spelen.

Mario Kart Tour

Hoewel Max Verstappen de populariteit van Formule 1 heeft laten exploderen, is Mario Kart het populaire racespel. Sinds de release van de franchise werden er tientallen spellen verkocht. Het spel van Nintendo is sinds nu verkrijgbaar op zowel Android als iOS en is gratis te downloaden. Wel kan je door in de game geld uit te geven sneller bepaalde upgrades verkrijgen. Op het spel kom je klassieke banen uit Mario Kart tegen, maar ook kan je op banen racen die echt in wereld liggen. Tenminste, als erdoor komt. Want vooralsnog hebben de servers het zeer zwaar om aan de enorme populariteit te voldoen.

Street Fighter IV

Street Fighter IV is een van de populairdere moderne arcadegames met vier miljoen verkochte exemplaren. Het spel uit 2008 is voor het overgrote deel perfect getransformeerd tot een mobiele game. Alleen veel van de animaties zijn verdwenen, waardoor de verhaallijn rondom het vechttoernooi niet duidelijk naar voren komt. Maar verder kan je kiezen uit liefst 32 karakters om je tegenstander de hersens mee in te slaan. Door de goede onlinemodus kan je het op je mobiel direct opnemen tegen andere gamers waar dan ook ter wereld. Of je dat via Android of iOS doet maakt niet uit. Enige is dat je wel even 5,50 euro moet betalen om toegang te krijgen tot de vechtersring.

RollerCoaster Tycoon

Welk kind wil er nou niet een eigen pretpark? RollerCoaster Tycoon bracht die realiteit in 1999 ineens heel dichtbij. Uren kon je bouwen aan je eigen pretpark, terwijl je allerlei doelen moest zien te behalen en je bezoekers tevreden moest houden met spannende attracties, eettentjes en een hygiënisch park. Al lieten sommige sadistische spelers met alle liefde van de wereld de betalende mannetjes crashen via een wilde achtbaanrit. Je toegangskaartje tot de mobiele game (die zowel op iOS als Android beschikbaar is) kost zeven euro. Een groot voordeel is wel dat het een ticket voor het leven is en je je pretpark nooit meer uit hoeft.

The Sims

Een hele stad bouwen, hem volzetten met Sims en ze allerlei opdrachten laten voltooien. Het hoeft niet alleen meer op je computer, ook mobiel kun je het spel spelen. Altijd en overal met je Sims in de weer. En het moet ook wel altijd en overal: je krijgt wekelijks een aantal opdrachten waar je meubels mee kunt verdienen. Ook zijn er talloze missies, hobby’s en banen en ben je na jaren nog niet uitgespeeld. Nadeel: als je de app vergeet, gaan je Sims uiteindelijk dood. Het spel is niet te pauzeren. De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android. Wel kun je allerlei pakketten aanschaffen met écht geld om het spel makkelijker te maken.

Tetris

Tetris werd uitgebracht in 1984 en is nog steeds populair. Het spelletje dat standaard bij de Gameboy werd geleverd, kun je ook al een tijdje op je telefoon spelen. Gewoon zoals je het kent: je stapelt de figuren die bestaan uit vier vierkantjes in elkaar tot je een rij vol hebt. Net zolang tot je het plafond van de game raakt. Goed nieuws voor de liefhebbers: het schijnt dat het spel ontzettend ontspannen werkt. Op je telefoon zitten voor het slapengaan lijkt ineens niet meer zo erg. Of wel: critici noemen het spel ontzettend verslavend omdat je telkens naar een volgend level kunt én de kleuren zorgen dat je blijft kijken. Tetris is zowel voor iOS als Android beschikbaar en de meeste versies zijn gratis.