FIFA 20 met ‘El Sierd’: Koekoek!

Jeroen Grueter zat 700 uur, 94 dagen lang, naast Sierd de Vos voor game FIFA 20.

Goooooooooaaaaaaaaalllllllll! Goooooaaaaaaaaaalllllll! Koekoek! Hahahahahaaaaaaaaaaaa. Goal Rakitiiiiiiić (geluid van een opstijgende raket), gooaaaaaaaalllll Barcelòòòònáááááááá.

Vanaf vrijdag klinkt de populairste sportgame, FIFA 20, nooit meer als voorheen. Dan tettert de ook zal populaire, maar soms ook verguisde Sierd de Vos in de oren van alle Nederlandse voetbalgamers. FIFA 20 komt vrijdag uit en zal voor lange rijen voor de winkels zorgen. Met nieuwe commentatoren dus, nadat vijftien jaar lang de bekende stemmen van Evert ten Napel en Youri Mulder klonken. Vanaf vrijdag is het ‘koekoek!’ van Sierd de Vos, El Sierd voor voetbalfans. En jawel, ook De Vos’ onvermijdelijke restauranttips, vooral in Spaanse steden, spelen een rol in FIFA 20.

Een schitterend schot!

Maar El Sierd kon dat niet alleen. De man die niet minder dan 700 uur en 94 dagen lang naast hem zat om voetbalteksten en duizenden doelpunten in te spreken, is Jeroen Grueter. De dit jaar 50 geworden Grueter heeft al vier Champions League-finales, de finale van het EK 2012 en de gedenkwaardige halve finale van het WK 2010 op zijn cv. Zijn beroemdste uithaal met overslaande stem: „Van Bronkhorst met een schot… Een goed schot! Een schitterend schot! Een fantastisch doelpunt van de aanvoerder van Nederland!”

Ratatatatata, koekoek!

Maar ja, toen ging de telefoon in huize Grueter. Of de man van NOS Studio Sport een van de twee stemmen van FIFA 20 wilde zijn. „Dat was me wat, een enorme eer”, zegt Grueter. Dinsdagmiddag was hij bij een FIFA 20-presentatie in een villa bij Abcoude. Gamers en journalisten spelen de game op grote schermen, verspreid door het huis en soms liggend op een bed. De stemmen van Grueter en De Vos klinken overal. „Sierd heeft een grote fanschare”, zegt zijn nieuwe FIFA-collega. „Die vroegen hier al heel lang om. Dat Sierd een stem werd lag wat meer voor de hand dan dat ik dit zou doen. Maar EA, de maker van de game, zocht voor de interactie iemand met een klik met Sierd. En stijlen en stemmen moesten verschillend zijn. Mijn hart maakte een sprongetje toen ik werd gevraagd. Ik besefte me dat ze je voor zo’n grote titel niet zomaar vragen, dat je wel iets moet hebben gepresteerd.”

Oneindig spelen

Grueter kent het spel al jaren. „Vroeger speelde ik het ellenlang, oneindig. Goed was ik niet, maar met veel plezier gamede ik met huisgenoten. In het huis hadden we vanaf dag één Playstation met FIFA 98.”

Eind maart 2018 werden de twee voetbalcommentatoren gevraagd en een jaar lang moesten ze hun werk geheimhouden. „Dat was het allermoeilijkste, alsof ik in Wie Is De Mol zat. Ik vind wel dat ik voor mijn Wie Is De Mol-diploma geslaagd ben, dus als ze nog iemand nodig hebben… Maar het was vooral lastig omdat Evert ten Napel en Youri Mulder het niet wisten. Evert kom ik overal tegen, Sierd eet elke week met Youri in dezelfde Ziggo-kantine. We voelden ons daar niet zo prettig bij, alsof we saboteurs waren.”

He-le-maal leeg

Tijdens de 96 dagen inspreken (zonder enig beeld, alleen met teksten voor de neus) is Grueter de game best gaan haten, geeft hij toe. „Nu begint het houden van. We waren elke opnamedag gewoon he-le-maal leeg. Dan voelde mijn hoofd alsof die in de magnetron had gelegen en hij langzaam uit elkaar begon te knallen. De energie van de spelers en de ambiance van het stadion kregen we niet, dat moest nu van ons komen. Ja, het was zwaar.”

Virgil van Dijk siert de cover van FIFA 20.

Het geheim voor de stembanden was Grueters gemberthee. „Zonder overdrijven denk ik dat ik er tien kilo gember doorheen heb gesneden. En dan gaf Sierds vriend René Froger ons ook nog zangerssiroop.” Klagen deed het nieuwe FIFA-duo echter nooit. „Dit is toch gaaf.” Grueters twee kinderen zijn iets te jong om te snappen wat voor groots hun vader heeft gedaan. „Maar de jongetjes in de straat zijn extatisch.”

Werd Grueter soms niet gek van die koekoekende El Sierd naast hem? Zonder nadenken en met een glimlach: „Ja, absoluut. Sierd de Vos, het ongeleide projectiel.”