App opent boekenwereld ook voor dove kinderen

Dat kinderen leren lezen is voor de meesten volkomen vanzelfsprekend. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet voor de 32 miljoen dove kinderen in de wereld.

Zij krijgen geen klanken mee en horen hun moeder bijvoorbeeld niet met de buurvrouw kletsen. Leren lezen is voor hen daarom een moeilijk verhaal. StorySign maakt lezen voor dove en zeer slechthorende kids veel gemakkelijker. Deze gratis app verandert een boek op je mobieltje in gebarentaal.

Première korte film

Vorig jaar werd StorySign door Huawei voor kinderen ontwikkeld. De smartphone-, tablet- en laptopproducent begon vorig jaar met één boek in de app store van Android-smartphones. Maandagmiddag kwamen er twee boeken bij (Er Zit Een Draak In Je Boek en Dribbel Naar Het Museum) en daarmee staat de teller inmiddels op vijf boeken, elf landen en dertien talen. Tegelijkertijd ging in het Eye Filmuseum in Amsterdam een titelloze korte film over StorySign in première. Dit onder meer in aanwezigheid van dove kinderen, Jim Bakkum die in het filmpje acteert en ambassadeur van StorySign, model Kim Feenstra. Als regisseur werd niemand minder dan Chris Overton bereid gevonden mee te doen. Overton won twee jaar geleden een Oscar ‘beste korte film’ voor The Silent Child.

Huawei wil met StorySign en de korte film heel Nederland inspireren en informeren en vooral laten weten dat lezen voor iedereen belangrijk is en leuk moet zijn. Ook voor dove kinderen. Ivo van den Brand is in Londen ‘dag en soms nacht’ met de ontwikkeling van de app bezig. „We zijn een van de meest innovatie bedrijven ter wereld en geloven erin dat we met onze technologie diezelfde wereld een stukje mooier kunnen maken. Voor kinderen en hun families willen we daar elke dag over nadenken. En ons inzetten, want het vertalen van één boekje naar de app duurt een paar maanden.”

Vriendelijke gebarentaal-avatar

StorySign is mogelijk door het gebruik van AI-technologie. Simpel gesteld: je richt je smartphone op een pagina in het boek, waardoor op je scherm de tekst verschijnt. Naast de zin komt Star in beeld, een vriendelijke avatar die de tekst omzet in gebarentaal. Kinderen zijn dol op het poppetje – een meisje – zo werd bij testen duidelijk.

Vriendelijke Star.

Bettie (doof) en Douwe (goed gehoor) in elk geval wel. De twee spelen de hoofdrollen in de korte film, die overigens begint met een door Bettie gegooide steen en een onhoorbare plons in het water. Broer en zus waren maandag de VIPs tijdens de première. Ook hun moeder Judith is in de film te zien. „Toen Bettie kleiner was, was voorlezen een enorme uitdaging. Ik moest er een heel toneelstuk van maken, met gebarentaal als ondersteuning. StorySign zie ik niet als vervanging, maar als een extra hulpmiddel. Het leukste aan de app is dat we nu samen kunnen lezen. Douwe leert daardoor ook heel snel gebarentaal.” Haar man Peter vindt de app reuzehandig: „Hiervoor hield ik een kind en een boek vast en moest ik tegelijkertijd gebarentaal doen.”

Jim Bakkum leest voor aan Bettie en Douwe. / Elisa Smook

Jim Bakkum: Voorlezen vaste prik

Jim Bakkum las tijdens de première via StorySign (Bettie mocht de pagina’s scannen) het nieuwe Dribbel Naar Het Museum voor, met kinderen om zich heen. Zelf schreef de acteur en zanger inmiddels acht kinderboeken. Het acteren bij de familie met het dove meisje deed hem meer dan hij had gedacht. „Ik reed emotioneel naar huis. Ik heb eenzelfde gezinssituatie, net als bij deze familie is er ook nog een baby. Maar Bettina en ik hebben geen doof kind en dat zie je dan als vanzelfsprekendheid. Gek eigenlijk hè? Het voorleesmoment is bij ons thuis heel belangrijk en vaste prik. Heerlijk als de kinderen dan helemaal in je kruipen.” Hij zet zich voor StorySign in (‘dat doe ik niet voor elk luciferdoosje’) „omdat het geen rete-commercieel product is en ook iets wat niet voor de massa is, maar voor een beperkte, belangrijke doelgroep”. „Ik vind dit fantastisch en met mijn bereik draag ik dat graag uit.” Zijn eigen boeken zijn niet zo geschikt voor de app. „Mijn teksten zijn te lang.” Gelukkig heeft hij er wel een fan bij en dat is Bettie.

Ervaringsdeskundige Kim Feenstra

Ambassadeur Kim Feenstra is ervaringsdeskundige. Haar ouders kregen een ernstig auto-ongeluk toen ze baby was. Haar gehoor raakte ze daarbij aan beide oren voor 50 procent kwijt. Relativerend zegt Feenstra dat haar gehoorapparaten soms handig zijn. Met een lach: „Op rumoerige plekken of als mijn vriend maar blijft praten, zet ik ze lekker uit.” Het model kan zich niet herinneren dat ze werd voorgelezen, maar wel dat ze als kind een rijke fantasie had. „Klanken onderscheiden vond ik wel heel moeilijk. Daarom kan ik me goed voorstellen dat dove en slechthorende kinderen het lastig hebben met leren lezen. StorySign slaat wat mij betreft een brug tussen twee werelden. Ik vind het mooi dat techniek het voorlezen een stukje gemakkelijker maakt. En dat het contact tussen ouders en hun kinderen erdoor verbetert.”

Jim en Kim hebben lol tijdens de première van de StorySign-film. / Elisa Smook

Ambassadeur zijn doet ze dan ook graag. „Ik heb er nu eenmaal affiniteit mee en kan er goed over meepraten. Ik vind het belangrijk om mijn bekendheid voor iets moois in te zetten en kinderen laten zien dat het helemaal niet zo erg is als je doof of slechthorend bent. Dat je je niet hoeft te schamen en je evengoed heel veel kunt bereiken.” Zich inzetten doet Feenstra niet voor alles. „Ik word veel gevraagd, maar ik zeg heel vaak nee. Ik zou dat in mijn privéleven wat vaker moeten doen, haha.” Weer serieus: „Met StorySign kan ik echt iets veranderen en verbeteren. Geweldig toch? Ik mag daarbij nog met kinderen werken ook. Dat vind ik heel erg leuk.”