Audio Facebookgebruikers door inhuukrachten verwerkt

Het is een bijzondere tijd voor de game-industrie. Niet alleen wordt er een nieuwe generatie consoles verwacht, ook barst een enorme strijd los tussen verschillende streamingdiensten. Waarschijnlijk gamen we over een paar jaar niet meer op de manier die we nu gewend zijn. En ook niet via dezelfde bedrijven: Apple, Amazon en Google willen er ook een grote rol in spelen.

Apple en Google komen in het najaar allebei met een streamingdienst voor games. Dat betekent dat je geen cartridges of discs meer hebt, maar dat de spellen alleen nog online te benaderen zijn. Dat zal waarschijnlijk de komende jaren enorm toenemen in populariteit, steeds meer mensen hebben onbeperkt internet en die verbinding wordt steeds beter. 5G komt er zelfs al aan.

Een nieuwe markt