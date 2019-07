Wereldprimeur in dj-land: true surround sound

Kippenvel van de muziek: dikke kans dat je het wel eens ervaart op een festival. Maar het kan nóg intenser, dat bewijst Tim Peeters (aka dj Niviro). Tijdens een anderhalf uur durende live set liet hij het publiek zaterdag horen hoe het is om te feesten in ‘true surround sound’. TechGirls Anke en Marloes gingen op onderzoek uit.

Op zoek naar vernieuwing

Tim Peeters: „De huidige muziekscene mist vernieuwing en diepgang. Als publiek verlies je makkelijk focus als het geluid steeds uit dezelfde richting komt. Met XPLISSO voeg ik een extra dimensie toe. Het is een compleet nieuwe auditieve ervaring waarbij de muziek de aanwezigen omringt, wat heel natuurlijk, aangenaam én intens aanvoelt.”

Door de surround sound muziek wordt er een extra dimensie toegevoegd, waarbij de muziek het publiek omringt. /Unsplash

Een echte audiofiel?

Tim is zeer kritisch op de techniek die hij gebruikt. Ruim 2 jaar experimenteerde hij in zijn studio aan dit totaalconcept om klank én licht live te synchroniseren in true surround sound. Na nachtenlang experimenteren, heeft hij het systeem om geluid ruimtelijk weer te geven, eindelijk kunnen patenteren. Tim’s ouders zullen vast blij zijn, want na elke vooruitgang stormde hij hun slaapkamer binnen om te delen wat hij dan weer had bedacht...

Ook Wilfried van Baelen (bedenker van Auro 3D, tegenhanger van Dolby) is trots op zijn protegé. Tijdens een toevallige ontmoeting op een muzikaal evenement, bleken ze niet alleen heel dicht bij elkaar wonen, maar ook dat hun liefde voor muziek enorm veel raakvlakken kent. Wilfried leerde Tim over Immersive Sound (driedimensionaal geluid dat ook van bovenaf komt), Tim ontwikkelde hieromheen een techniek, zodat het ook met een ‘standaard surround opstelling’ gecreëerd kan worden.

Feel the rhythm

Wilfried: „Ik ben enorm onder de indruk van zijn talent. Er zijn veel grote namen in de dj-wereld die op zoek zijn hiernaar, maar die het technisch niet live kunnen vertalen. In de dj-wereld wordt vrijwel alles nog in stereo gespeeld. Dat Tim zoveel verschillende kanalen gebruikt, geeft een heel ander gevoel. Je krijgt van alle kanten informatie. Zo kun je het ‘tiger effect’ creëren: dat je ‘voelt’ dat iets of iemand je besluipt, zonder dat daar echt hoorbaar aanwijzingen voor zijn.”

Een kritische noot is op zijn plaats: horen festivalbezoekers wel écht het verschil tussen XPLISSO en de ‘standaard festivaldeuntjes’? Wilfried reageert realistisch: „Nee, de gemiddelde festivalbezoeker zal het niet direct kunnen horen. Ze gaan het wel voelen. Het wordt een reden om juist wel terug te keren naar een festival. De bezoeker wil die sensatie weer ervaren.”

Volgens Tim Peeters wordt surround sound muziek op een festival de reden waarom mensen terug willen keren naar het festival. /Unsplash

Toekomstmuziek

Zelf begint NIVIRO intussen een vaste waarde te worden in de muziekscene, met ruim anderhalf miljoen Spotify-streams per maand. Er staan inmiddels al meer dan 150 miljoen YouTube-views op zijn naam. In 2017 speelde hij als 20-jarige voor het eerst op Tomorrowland en wist al meerdere internationale dj’s in te pakken met zijn nummers – van Alan Walker en Tiësto over Afrojack, Hardwell en Timmy Trumpet tot Blasterjaxx.

