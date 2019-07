Vanaf vandaag: handsfree op de fiets!

We wisten al een tijd dat het eraan zat te komen, maar vanaf vandaag is het dan ook echt officieel: je mag niet meer bellen, appen of internetten op de fiets. Handsfree op de tweewieler dus. Wie de regel overtreedt, riskeert een boete van 95 euro.

Geen smartphone, dan maar met tablet?

Wie slim denkt te zijn om dan maar de tablet mee te nemen op de fiets, komt bedrogen uit. De aangepaste handsfree regel gaat namelijk verder dan dat. Per 1 juli is elk 'mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking' die 'bestuurders van een voertuig tijdens het rijden vasthouden' verboden.

Je mag dus geen mobiele telefoons, tablets of andere elektronica vasthouden tijdens het fietsen. Handsfree mag dus wel (mits je geen gevaarlijke situaties veroorzaakt voor anderen). En eigenlijk zijn daar ook prima oplossingen voor.

Belletjes aannemen met je bluetooth in-ears

Google Assistant op je headset gebruiken

Smartphone mount – een elastiek om je smartphone aan het stuur te bevestigen

MONO op de fiets

Ben je toch bang voor de verleiding? Eerder kon je al een aantal ‘handige’ trucjes zien, hoe je focus kunt houden in het verkeer. Hier volgen ze nog eens (onder de video staat de geschreven versie).

Installeer de TextDrive-app en zet ‘m aan net vóórdat je op de fiets stapt. Je wordt dan niet gestoord onderweg.

Vliegtuigstand (inkoppertje!) – wel zelf aan denken voordat je op de fiets stapt.

Automessage versturen – je moet wel even van de fiets stappen als je zo’n message wilt versturen, want al rijdend, mag je niet met je vingers aan het scherm komen.

