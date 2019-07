Snoer je taxichauffeur de mond met de ‘Quiet Ride’

Hoewel er in Nederland al flink op los wordt geüberd, is het in Amerika helemaal booming business. Sommige mensen willen graag wat luxer reizen en betalen extra, terwijl anderen juist blij zijn dat ze niet zoveel geld kwijt zijn aan hun taxi omdat ze deze met anderen delen. Tegenwoordig is er nog een andere doelgroep, namelijk reizigers die vooral behoefte hebben aan stilte. Daarvoor heeft Uber nu een oplossing: Quiet Mode.

Er zijn diverse mogelijkheden in Uber. De goedkoopste manier van reizen is de gedeelde Uber die je niet helemaal naar je bestemming brengt, maar waarbij je nog een stukje moet lopen. Dan is er de gedeelde Uber die je naar je bestemming brengt, de privé-Uber die je naar je bestemming brengt en de wat luxere varianten waarbij je chauffeurs krijgt met een betere beoordeling of een mooiere auto. Aan de optie privé-Uber die je naar je bestemming brengt, wat de meestgebruikte optie is, wordt nu een Comfort-mogelijkheid toegevoegd.

Comfortmogelijkheid

Die Comfortmogelijkheid zorgt ervoor dat je reis 20 tot 40 procent meer geld kost dan gewoon, maar daarvoor heb je wel twee keuzes: je kunt aangeven of je de auto gekoeld of verwarmd wil hebben én of je openstaat voor een gezellig praatje met de chauffeur of dat je liever hebt dat hij of zij stil is. Zo kun je in stilte dat zakelijke telefoongesprek voeren of even lekker naar je eigen muziek luisteren. En dat scheelt je weer bedenktijd, zeker op lange taxiritten, over waar je het over moet gaan hebben.

Een ander aspect wat goed is om mee te nemen, is dat Uber-chauffeurs ook wel eens erg flirterig kunnen zijn. Voor sommige passagiers is het dan prettig om daarmee niet lastig gevallen te hoeven worden. Hoewel een chauffeur ongetwijfeld zijn of haar mond open zal doen als hij of zij die persoon echt heel bijzonder vindt, is het in ieder geval wel al duidelijk gemaakt door de passagier dat verder praten of telefoonnummers vragen niet wordt gewaardeerd.

Je kunt je afvragen of dat iets is wat we ook bij andere dingen in het leven moeten gaan introduceren. Wil je graag dat je tandarts geen flauwe grappen maakt als je in de stoel ligt? Betaal wat extra en geniet van je behandeling in stilte. Wil je juist dat de kapper de oren van je hoofd praat, dan zet je de optie ‘open voor een gezellig gesprek’ aan. Waarschijnlijk zijn er een heleboel mensen die dit graag zouden willen aangeven op een wat minder directe manier dan face-to-face. Gewoon in een appje aangeven wat je voorkeuren zijn en je hoeft je niet meer ongemakkelijk te voelen.

Beetje onmenselijk?

Klinkt ergens toch een beetje onmenselijk toch? Er is dan ook kritiek op Uber, want menig persoon meent dat de taxichauffeur hierdoor een soort robot moet worden. Tegelijkertijd meent Uber echter dat de reacties op de Quiet Ride juist goed zijn. Bovendien kan een chauffeur er zelf voor kiezen om die optie wel of niet aan te bieden: een chauffeur kan in plaats van de Comfort-opties bieden, ook een gewone UberX blijven.

Op dit moment is de Quiet Ride-knop voor UberX alleen beschikbaar in 43 steden in Amerika. Voor de luxere ritten, Uber Black genaamd, was de optie er al langer. Daar zit het al bij de prijs in. Kortom, dit moet echt een service zijn, al zal het menig chauffeur juist het gevoel geven dat alle mogelijkheden tot het verlenen van service hem of haar worden ontnomen.

Over TechGirl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl.