Hoe Apple en Google zich bemoeien met games

Het is een bijzondere tijd voor de game-industrie. Niet alleen wordt er een nieuwe generatie consoles verwacht, ook barst een enorme strijd los tussen verschillende streamingdiensten. Waarschijnlijk gamen we over een paar jaar niet meer op de manier die we nu gewend zijn. En ook niet via dezelfde bedrijven: Apple, Amazon en Google willen er ook een grote rol in spelen.

Apple en Google komen in het najaar allebei met een streamingdienst voor games. Dat betekent dat je geen cartridges of discs meer hebt, maar dat de spellen alleen nog online te benaderen zijn. Dat zal waarschijnlijk de komende jaren enorm toenemen in populariteit, steeds meer mensen hebben onbeperkt internet en die verbinding wordt steeds beter. 5G komt er zelfs al aan.

Een nieuwe markt

Waar je normaliter gewend bent om te gamen op een PC, PlayStation of op een Nintendo-apparaat, komt daar nu een heel nieuwe markt bij. We gamen wel op onze telefoons, vaak zijn dit spellen die vooral geënt zijn op geld binnenharken door microtransacties. Het aanbod is zo groot, dat er ook een heleboel kwalitatief zeer teleurstellende games tussen zitten. Het is mooi om te zien dat Google en Apple met gamemakers gaan samenwerken om zo kwalitatief goede games neer te zetten die niet bol staan van de geldklopperij.

Netflix voor games

Het idee is dat het een soort Netflix wordt waarmee je geen series en films streamt, maar games. Bij Apple kun je games ook downloaden, zodat je niet per se altijd online hoeft te zijn om te spelen. Bij Google kan dat technisch gezien niet.

Hoeveel het abonnement gaat kosten bij Apple en hoe dat in zijn werk gaat, dat is nog niet helemaal bekend. Bij Google is gekozen voor een ietwat bijzondere opzet. Je kunt de dienst ook zonder abonnement bereiken, maar dan betaal je los per game om die te kunnen spelen. Je kunt ook een abonnement nemen, waarbij je voordeeltjes krijgt en waardoor je games op een betere resolutie kunt spelen.

Destiny 2

In eerste instantie is alleen het betaalde abonnement beschikbaar, waarbij je voor een tientje per maand in gameresoluties van boven de 1080p kunt spelen, zoals 4K. Je krijgt er bovendien als welkomstcadeau Destiny 2 met alle uitbreidingen bij. Je hebt verder keuze uit een heleboel gratis games, maar nieuwe titels kosten alsnog geld (eventueel met korting, omdat je abonnementhouder bent). Destiny is natuurlijk een enorm grote gamefranchise en dat is meteen een van de grootste verschillen tussen Google’s en Apple’s gooi naar gamesucces.

Apple gaat namelijk niet voor de blockbusters, het gaat voor de indiesuccessen. Apple wil kunstzinnige games laten maken voor Apple Arcade, en heeft daarvoor onder andere de hulp ingeschakeld van de makers van indiegame Journey. Het gaat veel meer om de emotie of de bijzondere artistieke stijl. En waar je Google’s spellen bijvoorbeeld al in de Chrome-browser kunt spelen, is Apple Arcade alleen speelbaar op Apple-toestellen zoals Macbook, iPhone en iPad. Maar je kunt ook op de bank gamen: het werkt ook op Apple TV.

Of Apple Arcade of Google Stadia de huidige gamewereld echt op zijn grondvesten kunnen laten schudden, dat is nog afwachten. In ieder geval lijkt het erop dat de twee diensten in ieder geval wel iets positiefs naar gaming kunnen brengen: namelijk zorgen dat er meer kwalitatief hoogstaande spellen op bijvoorbeeld mobiel kunnen worden gespeeld.

Dit artikel werd geschreven door TechGirl Laura Jenny Kempenaar.

