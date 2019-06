Slaaptips: van low-tech airco tot anti-snurk bed

Vorige week is de zomer begonnen en prompt is het deze week snikheet. Daar gaan we natuurlijk niet over klagen. Maar het kan wel zo zijn, dat je door dit heerlijke weer en het lange licht ’s avonds wat minder makkelijk in slaap valt. TechGirl Anke van de Vliet geeft je enkele tips om de nachten door te komen!

Koele donkere kamer

Slapen doe je volgens experts het beste in een koele en zeer donkere kamer. Heb je geen blinderende gordijnen of rolluiken, pak dan voor de extreem lange en lichte avonden een slaapmasker. Je weet wel, zo’n eentje die je op nachtvluchten aangeboden krijgt en je vaak alleen gebruikt op vakantie en in het vliegtuig. Nou, ze werken dus ook prima in je eigen slaapkamer.

Zet uiteraard ook een paar ramen in huis open, zodat de boel goed door kan waaien, berg je dekbed volledig op en slaap de komende dagen alleen onder je dekbedhoes. Hier is weinig tech aan, maar allemaal wel heel eenvoudig te realiseren.

Van ventilator tot low-tech airco

Is dat nu toch nog niet genoeg om een behaaglijke temperatuur te krijgen, dan kun je natuurlijk overwegen snel nog even een airco aan te schaffen. Maar zoiets is een behoorlijke investering en grote kans dat het de rest van het jaar niets meer staat te doen in je huis.

Een tijd terug zag ik hoe een paar ingenieurs in een kas in een woestijn een soort muur van karton hadden gebouwd, en daar water langs lieten lopen. De wind die hier vervolgens doorheen waaide zorgde voor frisse lucht in die kas. Super slim! Nat karton voor je open ramen plaatsen ga ik je niet aandoen, maar je kunt natuurlijk wel een paar flessen water invriezen en die ingevroren flessen vervolgens rechtop voor een ventilator plaatsen, vlakbij je bed. Het zorgt lange tijd voor net wat extra koele lucht in de slaapkamer, tot het water allemaal is ontdooid.

Zet de flessen dan ook zeker in een plastic bak, want ook al blijft het water in de flessen zitten, het condens moet wel worden opgevangen.

Anti-snurkfunctie

Donkere en koele kamer gerealiseerd? Mooi! Nu die snurkende partner nog. Niets is verleidelijker met dit prachtige weer om een extra drankje te drinken, wat het snurken alleen maar zal versterken. Daar heeft Auping dus een oplossing voor bedacht. Zij introduceren nu een bed met anti-snurkfunctie, de Auping Smart base.

Hoe dan, zul je misschien denken? Nou dus door verstelbaar spiraalbodem te koppelen aan Auping Connect. Auping Connect is een apparaatje onder de bodem dat te bedienen is via een app op de telefoon of tablet. De app meet het aantal decibel en zodra die registreert dat iemand snurkt, zijn er twee opties. Het ruggedeelte van de spiraalbodem beweegt eventjes, waardoor de snurker zich zal omdraaien, of het hoofdeinde van het bed komt iets omhoog, waardoor de luchtwegen van de snurker zich openen en vrij ademen weer mogelijk is.

Jij blij en/of je partner blij. Eigenlijk ben je in dit geval allebei blij, want snurken zorgt vaak ook voor een slechte nachtrust bij degene die zelf snurkt. Iedereen blij dus.

Naast deze anti-snurkfunctie kan de bodem je ook helpen bij het opstaan in de ochtend. Het ruggedeelte zal een halfuurtje voor de wektijd bijvoorbeeld al iets omhoog gaan, waardoor je langzaam wakker zult worden. En voor de ultieme smarthome liefhebber is het bed ook te koppelen met je andere slimmer apparaten in huis en aan te sturen met je stem. Daar moet je wel wat voor over hebben natuurlijk, want een bedbodem, inclusief Connect en app is er vanaf €765,-.

Slaap lekker!

Over TechGirl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl.